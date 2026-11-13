Verborgene Gefahr viraler Infektionen entdeckt

Impfstoffe können möglicherweise mehr bewirken, als Menschen vor den unmittelbaren Auswirkungen einer Virusinfektion zu schützen. Neueste Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass sie auch dazu beitragen könnten, dauerhafte Schäden am Immunsystem zu verhindern, die auch nach dem Verschwinden des Virus bestehen bleiben.
Wissenschaftler der Universität Pompeu Fabra stellten fest, dass Mäuse, die sich von einer akuten Virusinfektion erholten, anhaltende Probleme mit ihrer Immunabwehr hatten. Obwohl die Nagetiere das Virus erfolgreich bekämpft hatten, blieb ihr Immunsystem geschwächt, was es ihnen erschwerte, auf neue Bedrohungen durch Viren zu reagieren. Bemerkenswerterweise traten diese Probleme bei Mäusen, die vor der Infektion geimpft worden waren, nicht auf, was darauf hindeutet, dass eine Impfung über die Vorbeugung der Erkrankung hinaus einen zusätzlichen Schutz bieten könnte.
Infektionen hinterlassen Veränderungen
Die Forscher des Labors für Infektionsbiologie an der Universität Pompeu Fabra stellten im Rahmen ihrer Studie fest, dass die Beseitigung des Virus nicht zwangsläufig zur Wiederherstellung der normalen Immunfunktion führte. Stattdessen, so zeigte sich, hinterließ die Infektion Veränderungen, die weit über die ursprüngliche Erkrankung hinaus anhielten.
„Es herrscht allgemein die Auffassung, dass eine akute Virusinfektion ein relativ geringfügiges und vorübergehendes Ereignis ist: Sobald das Virus unter Kontrolle ist und die Symptome abgeklungen sind, hat sich der Körper vollständig erholt und ist wieder im Normalzustand. Diese Sichtweise könnte jedoch Folgen unterschätzen, die nicht unmittelbar sichtbar sind und noch lange nach Abklingen der Infektion selbst bestehen bleiben können“, erläutert Andreas Meyerhans, der Leiter der Studie.
Narbenartiges Gewebe in der Milz
Die Forscher führten diese anhaltenden Auswirkungen auf Veränderungen in der Milz zurück, einem Organ, das eine wichtige Rolle bei der Koordination der Immunabwehr spielt. Während das Immunsystem darum kämpfte, das Virus zu beseitigen, entwickelte die Milz eine Fibrose – einen Zustand, bei dem sich narbenartiges Gewebe ansammelt. Auch die Anordnung und Positionierung der Immunzellen innerhalb des Organs wurde gestört.
Diese strukturellen Veränderungen beeinträchtigten die Wechselwirkungen zwischen Immunzellen, die für die Aktivierung von T-Zellen notwendig sind. Diese spezialisierten Zellen sind für die adaptive Immunität unverzichtbar, da sie dabei helfen, infizierte Zellen zu erkennen und zu zerstören.
Infolgedessen waren die Mäuse weiterhin weniger in der Lage, wirksame Immunreaktionen auszulösen, wenn sie neuen Herausforderungen (sprich: Erregern) ausgesetzt waren. Obwohl die ursprüngliche Infektion unter Kontrolle gebracht worden war, funktionierte ihre Immunabwehr weiterhin nur unzureichend.
Impfung verhindert dauerhafte Schädigung
Nachdem sie diese Langzeitfolgen identifiziert hatten, untersuchten die Wissenschaftler, ob sich diese vermeiden lassen. Sie konzentrierten sich dabei auf die Impfung, die das Immunsystem darauf vorbereitet, einen Erreger zu erkennen und zu bekämpfen, bevor es zu einer Infektion kommt.
Die Ergebnisse zeigten einen auffälligen Unterschied zwischen geimpften und ungeimpften Tieren. Mäuse, die vor der Infektion geimpft worden waren, entwickelten weder die Milzschädigung noch die Immunschwäche, die bei der anderen Gruppe beobachtet wurden. Das Organ behielt vielmehr seine normale Struktur bei, und seine T-Zellen funktionierten weiterhin auf einem Niveau, das mit dem von jenen Mäusen vergleichbar war, die nie infiziert worden waren.
Dieser Befund legt nahe, dass eine Impfung das Immunsystem selbst vor einigen der schädlichen Folgen der Bekämpfung einer Virusinfektion schützen kann. Im Mausmodell schützte die Impfung nicht nur vor der durch das Virus verursachten Erkrankung, sondern bewahrte auch die Fähigkeit der Tiere, auf zukünftige immunologische Herausforderungen zu reagieren.
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