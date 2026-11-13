Verborgene Gefahr viraler Infektionen entdeckt

Wissenschaftler der Universität Pompeu Fabra stellten fest, dass Mäuse, die sich von einer akuten Virusinfektion erholten, anhaltende Probleme mit ihrer Immunabwehr hatten. Obwohl die Nagetiere das Virus erfolgreich bekämpft hatten, blieb ihr Immunsystem geschwächt, was es ihnen erschwerte, auf neue Bedrohungen durch Viren zu reagieren. Bemerkenswerterweise traten diese Probleme bei Mäusen, die vor der Infektion geimpft worden waren, nicht auf, was darauf hindeutet, dass eine Impfung über die Vorbeugung der Erkrankung hinaus einen zusätzlichen Schutz bieten könnte.