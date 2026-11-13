Das letzte Fest

Nicht einmal die treuesten Anhänger werden sich an alle Matches erinnern können. Zu viel war 2026 los. Tests gegen Ghana, Südkorea und Tunesien vor der WM, im Sommer die Endrunde in den USA, danach vier ungeschlagene Partien in der Nations League. Die Bilanz? Elf Spiele, sechs Siege, drei Remis, zwei Niederlagen gegen die WM-Finalisten Spanien und Argentinien – Ergebnisse, die sich auch mit Platz 22 in der Weltrangliste widerspiegeln. Die erste WM seit 1998 überstrahlt alles, schöne Erinnerungen bleiben. Vor allem für die Tausenden Fans, die Rot-Weiß-Rot im Sommer in den USA unterstützten, war es eine emotionale Fußball-Reise für die Ewigkeit.