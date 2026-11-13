Nicht einmal die treuesten Anhänger werden sich an alle Matches erinnern können. Zu viel war 2026 los. Tests gegen Ghana, Südkorea und Tunesien vor der WM, im Sommer die Endrunde in den USA, danach vier ungeschlagene Partien in der Nations League. Die Bilanz? Elf Spiele, sechs Siege, drei Remis, zwei Niederlagen gegen die WM-Finalisten Spanien und Argentinien – Ergebnisse, die sich auch mit Platz 22 in der Weltrangliste widerspiegeln. Die erste WM seit 1998 überstrahlt alles, schöne Erinnerungen bleiben. Vor allem für die Tausenden Fans, die Rot-Weiß-Rot im Sommer in den USA unterstützten, war es eine emotionale Fußball-Reise für die Ewigkeit.
Am Samstag steigt das letzte Fest vor heimischer Kulisse: In der ausverkauften Arena in Linz kann mit einem Sieg vorzeitig der Aufstieg in die Liga A fixiert werden. Ein Mann steht dabei im Mittelpunkt: Christoph Baumgartner kehrt nach fünf Monaten Verletzungspause zurück. Dank seiner Kreativität, Übersicht, Dynamik und Torgefährlichkeit steigt die Qualität in der Offensive, die nach dem Rücktritt des 37-jährigen Marko Arnautovic ohnehin nur auf vier Stürmer begrenzt ist.
Die 2023 eröffnete Arena in Linz scheint aber fürs Toreschießen wie gemacht zu sein. 20 Treffer in den bisherigen sieben Partien sorgen für einen Topschnitt. Ein heutiger Sieg hätte dennoch den größten Stellenwert: Österreich würde damit wieder zu den besten Teams Europas zählen und könnte auf einen perfekten Jahresabschluss stolz sein.
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