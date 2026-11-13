Die „KPop Demon Hunters“ kommen 2027 nach Wien

Mithilfe innovativer Technologien werden die animierten Charaktere von HUNTR/X mit dem Publikum interagieren. Auch die beliebten Saja Boys und Derpy Tiger sollen Teil des Bühnenspektakels sein. Natürlich dürfen dabei die großen Hits aus dem Netflix-Erfolg, allen voran der Welthit „Golden“, nicht fehlen. Die Zuschauer sollen dabei nicht nur zusehen, sondern selbst Teil des Abenteuers werden.