Die „KPop Demon Hunters“ kommen 2027 nach Wien

K-Pop-Fans dürfen sich auf ein besonderes Spektakel freuen! Der weltweite Netflix-Hit „KPop Demon Hunters“ geht 2027 erstmals auf große Welttournee und macht dabei auch in Österreich Halt. Am 11. und 12. September verwandelt sich die Wiener Stadthalle in eine Bühne voller Musik, Tanz und spektakulärer Showeffekte. Der Ticketvorverkauf startet bereits kommende Woche.
Was als Animationsfilm auf Netflix begann, hat sich längst zu einem weltweiten Phänomen entwickelt. Mit mitreißenden Songs, spektakulären Choreografien und einer außergewöhnlichen Geschichte begeistern die drei Heldinnen Rumi, Mira und Zoey Millionen Fans. Nun soll die fiktive K-Pop-Girlgroup HUNTR/X im Rahmen der „KPop Demon Hunters Golden World Tour“ auch auf den großen Konzertbühnen zum Leben erweckt werden.
Ein Konzerterlebnis der besonderen Art
Die gemeinsam von Netflix und AEG Presents angekündigte Tour startet im Juni 2027 und führt durch Nordamerika, Großbritannien und Europa. Am 11. und 12. September 2027 macht das Spektakel gleich zweimal in der Wiener Stadthalle Halt. Dabei dürfen sich Fans auf eine außergewöhnliche Mischung aus Musik, aufwendigen Choreografien, Live-Darstellern, spektakulären Stunts und modernster Bühnentechnik freuen.
Mithilfe innovativer Technologien werden die animierten Charaktere von HUNTR/X mit dem Publikum interagieren. Auch die beliebten Saja Boys und Derpy Tiger sollen Teil des Bühnenspektakels sein. Natürlich dürfen dabei die großen Hits aus dem Netflix-Erfolg, allen voran der Welthit „Golden“, nicht fehlen. Die Zuschauer sollen dabei nicht nur zusehen, sondern selbst Teil des Abenteuers werden.
Vorverkauf startet am 20. November
Wer bei dem außergewöhnlichen Konzerterlebnis in Wien dabei sein möchte, sollte sich die wichtigsten Termine vormerken. Der allgemeine Ticketvorverkauf beginnt am Freitag, 20. November um 10 Uhr. Weitere Informationen zur Tour und zum Ticketverkauf gibt es auf der offiziellen Tour-Website.
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