49% Gehaltsplus und Extra-Prämien für Zoo-Direktor

„Zentrale Elemente von Brandschutz nicht vorhanden“

Dass Hering-Hagenbeck nicht bauen kann, steht jetzt schon fest: Der Kostenanstieg seiner bisher abgeschlossenen Bauvorhaben liegt bei 148 Prozent. Und es gibt weitere Anzeichen, dass der Rubel für das Wirtschaftsministerium nicht mehr lange so rollen wird: Erlöse stagnieren, die Zahl der Besucher geht zurück. Das könnte sich beschleunigen, denn der Rechnungshof deckt auch haarsträubende Sicherheitsmängel auf: „Zentrale Elemente des organisatorischen Brandschutzes waren in der Schönbrun­ner Tiergarten GmbH nicht, nur unzureichend oder nicht aktualisiert vorhanden“, unterstreichen die Prüfer.