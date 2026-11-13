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Schönbrunn-Prüfbericht

49% Gehaltsplus und Extra-Prämien für Zoo-Direktor

Wien
13.11.2026 14:10
Porträt von Lukas Zimmer
Von Lukas Zimmer

Ein verheerendes Zeugnis stellt der Rechnungshof dem Schönbrunner Zoo und seinem Eigentümer, dem Wirtschaftsministerium, aus: Direktor Hering-Hagenbeck kann demnach nach Belieben schalten und walten, bekommt Luxus-Zulagen obenauf – und spart dafür bei Tieren, aber auch der Sicherheit der Besucher.

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Laut seinen eigenen Vorgaben hat der Schönbrunner Zoo vier Aufgaben: Erholung, Artenschutz, Forschung und Bildung. Geht es nach dem ersten ausführlichen Rechnungshof-Bericht zum Tiergarten unter der Direktion von Stephan Hering-Hagenbeck seit 2020, gibt es noch eine fünfte Aufgabe: Geld scheffeln. Für den Direktor, aber auch das Wirtschaftsministerium als Eigentümer. Und die Aufgabe scheint wichtiger als die eigentlichen vier.

49 Prozent Gehaltserhöhung im Nachhinein
Nicht umsonst stellen die Prüfer an den Anfang ihres Berichts diesen Satz: „Die Schönbrunner Tiergarten GmbH wandelte sich von einem Zuschussbetrieb zu einem gewinnbringenden Unternehmen.“ Noch bis 2013 musste der Staat den Zoo jährlich mit rund 1,5 Millionen Euro unterstützen. Direktorin Dagmar Schratter schaffte den Umschwung zu ausgeglichenen Bilanzen. Und Hering-Hagenbeck machte sie zur finanziellen Melkkuh, vor allem auch für sich selbst.

Auch dem zwielichtigen Aquariumsneubau-Projekt von Stephan Hering-Hagenbeck widmete sich der ...
Auch dem zwielichtigen Aquariumsneubau-Projekt von Stephan Hering-Hagenbeck widmete sich der Rechnungshof – und deckte auf, dass die Kosten ins Kraut schießen.(Bild: Martin A. Jöchl)
Der Zoo ist eine Cashcow für den Direktor und das Ministerium. Noch.
Der Zoo ist eine Cashcow für den Direktor und das Ministerium. Noch.(Bild: Mario Urbantschitsch)

Wie der Prüfbericht aufdeckt, wurde Hering-Hagenbecks ohnehin fürstliches Entgelt von 175.000 Euro pro Jahr – plus Dienstwagen und Dienstwohnung in Schönbrunn – rückwirkend „wertgesichert“ erhöht. Die jetzigen 260.000 Euro bedeuten ein Gehaltsplus von 49 Prozent. Dazu kommen Prämien von bis zu 50.000 Euro jährlich, entweder ohne Aufsichtsratsbeschluss freihändig ausgezahlt, oder für Leistungen wie „Sicherstellung Futtermittelbeschaffung“ – also eine Belohnung dafür, dass Tiere nicht verhungerten.

Interne Revision gleich zum Einstand abgeschafft
Als Grund für die üppigen Geldflüsse wurde ausgerechnet geltend gemacht, dass sich Hering-Hagenbeck gleich nach seinem Einstand auch zum Geschäftsführer der Schönbrunn Gastronomie GmbH gemacht hatte. Das, und dafür extra Geld zu nehmen, ist allerdings ein glatter Bruch seines Geschäftsführervertrags und des Stellenbesetzungsgesetzes. All das war schwer nachzuweisen, denn auch das Abschaffen der Internen Revision gehörte zu den ersten Dingen, die Hering-Hagenbeck im Amt umsetzte.

Zitat Icon

Eine ständige interne Revision der GmbH war zunächst personell nicht durchgängig besetzt und seit März 2021 in der Organisation nicht mehr vorgesehen.

Aus dem Rechnungshofbericht

Die Rechnungshof-Prüfer belegen, dass Hering-Hagenbeck de facto freie Hand hat: Es gibt keine Ziel- und Leistungsvereinbarungen, kaum Dokumentationen und Unterlagen, und nicht einmal Beschlüsse zu den Geschäftsführer-Verträgen und ihren lukrativen Zusätzen. Warum macht das Wirtschaftsministerium und der Aufsichtsrat des Zoos bei all dem mit (und verstößt so nebenbei auch gegen das GmbH-Gesetz)? Vielleicht einfach, weil der Zoo laut der letzten geprüften Bilanz 34,55 Millionen Euro auf der Bank hat und so niemandem auf der Tasche liegt. Noch.

Schlimmste Befürchtungen zu Aquarium bestätigt
Der Rechnungshofbericht belegt, wovor die „Krone“ schon vor Jahren warnte: dass Hering-Hagenbecks Aquarien-Neubauprojekt zum Millionengrab wird – außer für seinen langjährigen Kompagnon in der gemeinsamen Firma, der den Auftrag unter ungeklärten Umständen bekam. Auch der Rechnungshof hält fest: „Zu diesen Beschlüssen lagen keine dokumentier­ten, dem Aufsichtsrat vorab übermittelten oder dem Sitzungsprotokoll angeschlos­senen Beschlussgrundlagen vor.“

Vorerst gibt es von Hering-Hagenbecks Aquarium nur Visualisierungen und aus dem Ruder laufende ...
Vorerst gibt es von Hering-Hagenbecks Aquarium nur Visualisierungen und aus dem Ruder laufende Kosten.(Bild: Tiergarten Schönbrunn)

Zur Erinnerung: Das fixfertig von Schratter hinterlassene Aquarienprojekt wurde mit dem Argument gekippt, dass es 35,24 Millionen Euro gekostet hätte. Allein damit wurden nun bestätigte 1,42 Millionen Euro an bereits getätigten Investitionen versenkt. Die aktuelle Kostenschätzung für das viel kleinere Projekt von Hagenbeck und seinem langjährigen Geschäftspartner: bis zu 45,72 Millionen Euro. Entgegen den ursprünglichen Versprechungen kann der Tiergarten das nicht aus eigenen Kräften stemmen, sondern braucht einen Kredit von mindestens zwölf Millionen Euro.

„Zentrale Elemente von Brandschutz nicht vorhanden“
Dass Hering-Hagenbeck nicht bauen kann, steht jetzt schon fest: Der Kostenanstieg seiner bisher abgeschlossenen Bauvorhaben liegt bei 148 Prozent. Und es gibt weitere Anzeichen, dass der Rubel für das Wirtschaftsministerium nicht mehr lange so rollen wird: Erlöse stagnieren, die Zahl der Besucher geht zurück. Das könnte sich beschleunigen, denn der Rechnungshof deckt auch haarsträubende Sicherheitsmängel auf: „Zentrale Elemente des organisatorischen Brandschutzes waren in der Schönbrun­ner Tiergarten GmbH nicht, nur unzureichend oder nicht aktualisiert vorhanden“, unterstreichen die Prüfer.

Damit das Aquariumprojekt seiner Vorgängerin sicher nicht gebaut werden kann, ließ ...
Damit das Aquariumprojekt seiner Vorgängerin sicher nicht gebaut werden kann, ließ Hering-Hagenbeck als erstes seiner Bauprojekte an der dafür vorgesehenen Stelle eine „Anlage für asiatische Gebirgstiere“ errichten.(Bild: Peter Tomschi)

Gespart wird nicht nur am Brandschutz – und generell dem Fehlen jeglichen Risikomanagements – und damit der Sicherheit der Besucher, sondern auch bei den Tieren. Unter Hering-Hagenbeck sind ein Drittel weniger Tiere zu sehen als davor. Die Aussiedlung der Fische für den Aquarien-Neubau erklärt das nur zum Teil. Die noch vorhandenen Tiere erhalten zudem billigeres Futter: Der Anteil an frischem Fleisch, Obst und Gemüse sank in den letzten vier Jahren markant, dafür gab es umso mehr Heu, Getreide und Mischfutter.

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Sein gut gefülltes Konto verdankt der Zoo außerdem der Arbeit von rund 145 Ehrenamtlichen, die ihm 21.500 Arbeitsstunden allein 2024 schenkten. Auch das fanden aber erst die Prüfer des Rechnungshofs heraus: „Ihre Leistungen waren nicht in den Planungsdokumenten oder den Jahresabschlüssen abgebildet“, hält der Bericht fest. Die Erklärung des Tiergartens: Die Leistungen seien so wertvoll, dass man sie nicht beziffern wolle. Der Rechnungshof kann das schon: Der Zoo spart sich so Gehälter von 11,8 Mitarbeitern. Macht locker ein paar Jahresboni für Hering-Hagenbeck.

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