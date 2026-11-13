Aniston und Witherspoon sind Serien-Gagen-Queens

Das bestätigte auch ein Brancheninsider „Variety“. „Jeder Star sucht heute nach einer Möglichkeit, eine Serie als Hauptdarsteller zu prägen. Wenn man auf der Besetzungsliste an erster oder zweiter Stelle steht, war die finanzielle Situation noch nie so gut wie heute.“ Zumindest die großen Namen Hollywoods würden sich „am oberen Ende dessen, was jemals im Fernsehen verdient wurde“ bewegen.