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2 Millionen pro Folge!

Aniston und Witherspoon sind Serien-Gagen-Queens

Society International
13.11.2026 14:34
Sie sind die absoluten Gagen-Queens: Jennifer Aniston und Reese Witherspoon kassieren pro Folge ...
Sie sind die absoluten Gagen-Queens: Jennifer Aniston und Reese Witherspoon kassieren pro Folge von „The Morning Show“ so richtig ab!(Bild: APA/AFP/ANGELA WEISS)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Jennifer Aniston und Reese Witherspoon sind echte Publikumsmagneten und lassen sich das auch fürstlich bezahlen. Wie jetzt nämlich herauskam, sind die beiden „The Morning Show“-Beautys die absoluten Gagen-Queens im TV und kassieren unglaubliche zwei Millionen Dollar pro Folge!

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Niemand verdient im TV so viel wie sie: Jennifer Aniston und Reese Witherspoon haben mit ihrer Apple-TV+-Serie „The Morning Show“ einen wahren Hit gelandet. Und das schlägt sich auch auf die Gagen der beiden Schauspielerinnen nieder.

Stockerlplatz für Zendaya
Wie „Variety“ berichtete gibt‘s für die 57-jährige Aniston und ihre 50-jährige Kollegin pro Folge der Erfolgsserie einen Scheck über zwei Millionen Dollar.

Jennifer Aniston und Reese Witherspoon haben gut lachen. Sie dürfen sich über zwei Millionen ...
Jennifer Aniston und Reese Witherspoon haben gut lachen. Sie dürfen sich über zwei Millionen Dollar pro Folge ihrer Hitserie freuen.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Vivien Killilea)

Fast genauso begehrt ist übrigens Zendaya, die in diesem Jahr mit gleich mehreren Rollen in Film und TV in aller Munde war. Für ihre Hauptrolle in „Euphoria“ durfte sich die 30-Jährige über eine Million Dollar pro Folge freuen. Genauso viel gab übrigens es für Selena Gomez in „Only Murders in the Building“.

Zendaya ist nicht nur beim Film dick im Geschäft, sondern wurde auch für ihre Rolle in ...
Zendaya ist nicht nur beim Film dick im Geschäft, sondern wurde auch für ihre Rolle in „Euphoria“ fürstlich bezahlt.(Bild: AFP/LISA O&#39;CONNOR)

Stallone schlägt sie alle!
Und wer ist Top-Verdiener bei den männlichen Serien-Stars? Niemand Geringeres als Sylvester Stallone! Für seine Rolle in „Tulsa King“ kassiert er wie Witherspoon und Aniston zwei Millionen Dollar pro Folge ab. Immerhin noch 1,3 Millionen Dollar pro Folge gibt‘s immerhin noch für Harrison Ford bei „Shrinking“. 

Sylvester Stallone casht mit seinem „Tulsa King“ richtig ab.
Sylvester Stallone casht mit seinem „Tulsa King“ richtig ab.(Bild: AP/Andy Kropa)
Auf Platz zwei des Gagen-Rankings liegt Harrison Ford.
Auf Platz zwei des Gagen-Rankings liegt Harrison Ford.(Bild: AP/Richard Shotwell)

Martin Short und Steve Martin ziehen mit ihren „Only Murders in the Building“-Gagen hingegen mit Selena Gomez gleich: Auch für die beliebten Komödien-Stars gibt es je eine Million Dollar pro Folge.

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Vom Karriere-Killer zum lukrativen Geschäft
Bei Summen wie diesen ist es fast klar, dass es immer mehr Hollywood-Topstars gibt, die sich gerne für eine Serie zur Verfügung stellen. Denn was früher als Karriere-Killer angesehen wurde, wird jetzt zum lukrativen Geschäft.

Eine Million pro Folge gibt‘s für die „Only Murders in the Building“-Stars Martin Short, Selena ...
Eine Million pro Folge gibt‘s für die „Only Murders in the Building“-Stars Martin Short, Selena Gomez und Steve Martin.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Arturo Holmes)

Das bestätigte auch ein Brancheninsider „Variety“. „Jeder Star sucht heute nach einer Möglichkeit, eine Serie als Hauptdarsteller zu prägen. Wenn man auf der Besetzungsliste an erster oder zweiter Stelle steht, war die finanzielle Situation noch nie so gut wie heute.“ Zumindest die großen Namen Hollywoods würden sich „am oberen Ende dessen, was jemals im Fernsehen verdient wurde“ bewegen.

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