Aniston und Witherspoon sind Serien-Gagen-Queens

Jennifer Aniston und Reese Witherspoon sind echte Publikumsmagneten und lassen sich das auch fürstlich bezahlen. Wie jetzt nämlich herauskam, sind die beiden „The Morning Show“-Beautys die absoluten Gagen-Queens im TV und kassieren unglaubliche zwei Millionen Dollar pro Folge!
Niemand verdient im TV so viel wie sie: Jennifer Aniston und Reese Witherspoon haben mit ihrer Apple-TV+-Serie „The Morning Show“ einen wahren Hit gelandet. Und das schlägt sich auch auf die Gagen der beiden Schauspielerinnen nieder.
Stockerlplatz für Zendaya
Wie „Variety“ berichtete gibt‘s für die 57-jährige Aniston und ihre 50-jährige Kollegin pro Folge der Erfolgsserie einen Scheck über zwei Millionen Dollar.
Fast genauso begehrt ist übrigens Zendaya, die in diesem Jahr mit gleich mehreren Rollen in Film und TV in aller Munde war. Für ihre Hauptrolle in „Euphoria“ durfte sich die 30-Jährige über eine Million Dollar pro Folge freuen. Genauso viel gab übrigens es für Selena Gomez in „Only Murders in the Building“.
Stallone schlägt sie alle!
Und wer ist Top-Verdiener bei den männlichen Serien-Stars? Niemand Geringeres als Sylvester Stallone! Für seine Rolle in „Tulsa King“ kassiert er wie Witherspoon und Aniston zwei Millionen Dollar pro Folge ab. Immerhin noch 1,3 Millionen Dollar pro Folge gibt‘s immerhin noch für Harrison Ford bei „Shrinking“.
Martin Short und Steve Martin ziehen mit ihren „Only Murders in the Building“-Gagen hingegen mit Selena Gomez gleich: Auch für die beliebten Komödien-Stars gibt es je eine Million Dollar pro Folge.
Vom Karriere-Killer zum lukrativen Geschäft
Bei Summen wie diesen ist es fast klar, dass es immer mehr Hollywood-Topstars gibt, die sich gerne für eine Serie zur Verfügung stellen. Denn was früher als Karriere-Killer angesehen wurde, wird jetzt zum lukrativen Geschäft.
Das bestätigte auch ein Brancheninsider „Variety“. „Jeder Star sucht heute nach einer Möglichkeit, eine Serie als Hauptdarsteller zu prägen. Wenn man auf der Besetzungsliste an erster oder zweiter Stelle steht, war die finanzielle Situation noch nie so gut wie heute.“ Zumindest die großen Namen Hollywoods würden sich „am oberen Ende dessen, was jemals im Fernsehen verdient wurde“ bewegen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.