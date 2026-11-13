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„Darum geht es“

Johnny Depp erlangte durch Vaterschaft „Klarheit“

Society International
13.11.2026 15:00
Johnny Depp habe durch die Geburt seiner Kinder einen Sinn in seinem Leben gesehen.
Johnny Depp habe durch die Geburt seiner Kinder einen Sinn in seinem Leben gesehen.(Bild: APA/AFP/Factstory for the Red Sea International)
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Von krone.at

US-Schauspieler Johnny Depp (63) hat eigenen Angaben zufolge mit der Geburt seines ersten Kindes plötzlich völlige Klarheit im Leben gewonnen. „Es war, als wäre ein großer Schleier gelüftet worden, von dessen Existenz ich keine Ahnung hatte, als mein erstes Kind geboren wurde“, erzählte der „Fluch der Karibik“-Star in der Sendung „CBS Mornings“.

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„Ich hatte buchstäblich das Gefühl, als wäre mir ein Schleier von den Augen genommen worden.“ Depp hat aus einer früheren Beziehung mit der französischen Sängerin Vanessa Paradis eine gemeinsame Tochter, Lily-Rose (27), und einen Sohn, Jack (24). Vor der Geburt von Lily-Rose habe er sich einige Jahre viele Fragen gestellt und etwa hinterfragt, warum er in Filmen mitspiele, sagte Depp. Als er Vater wurde, „wusste ich es sofort“, erzählte er. „Deshalb hast du jeden einzelnen Schritt in deinem Leben gemacht. Darum geht es letztendlich.“

In der Sendung „CBS Mornings“ spricht Johnny Depp unter anderem über seine Vaterschaft und darüber, dass ihm dadurch ein „Schleier von den Augen genommen wurde“: 

Insbesondere seine Rolle als Captain Jack Sparrow in der „Fluch der Karibik“-Reihe machte Depp um 2010 zu einem der erfolgreichsten Schauspieler Hollywoods. 

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