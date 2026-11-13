Johnny Depp erlangte durch Vaterschaft „Klarheit“

„Ich hatte buchstäblich das Gefühl, als wäre mir ein Schleier von den Augen genommen worden.“ Depp hat aus einer früheren Beziehung mit der französischen Sängerin Vanessa Paradis eine gemeinsame Tochter, Lily-Rose (27), und einen Sohn, Jack (24). Vor der Geburt von Lily-Rose habe er sich einige Jahre viele Fragen gestellt und etwa hinterfragt, warum er in Filmen mitspiele, sagte Depp. Als er Vater wurde, „wusste ich es sofort“, erzählte er. „Deshalb hast du jeden einzelnen Schritt in deinem Leben gemacht. Darum geht es letztendlich.“