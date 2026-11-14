Hohenems stürmt mit Sieg im Derby zurück an Spitze

Jubel in Hohenems und Dornbirn. Die beiden Vorarlberger Top-Teams in der Regionalliga West durften sich am 16. Spieltag über Siege freuen! Die Emser schossen sich mit dem 4:1 gegen Lochau zurück an die Tabellenspitze. Dornbirn konnte sich einmal mehr auf den Torriecher von Tamas Herbaly verlassen.
Im Derby gegen Lochau feierte der VfB einen 4:1-Sieg – der bereits 13. Erfolg in der laufenden Saison! Damit übernahm das Team von Trainer Werner, bei dem Pierre Nagler im Doppelpack und Mert Ünal per Elfmeter trafen und Lochaus Fabio Feldkircher den vierten Ems-Treffer markierte, zumindest bis heute wieder die Tabellenführung. Grund: Der bisherige Leader Imst kam in der Reichenau nicht über ein 2:2 hinaus und Schwaz empfängt erst heute Fügen.
Herbaly erneut „Lebensversicherung“
Jubel auch in Dornbirn – einmal mehr dank Kapitän Tamas Herbaly. Der glich gegen die WSG Juniors in Minute 70 erst einen 0:1-Rückstand aus, ehe er in der vierten Minute der Nachspielzeit per Elfer den 3:2-Sieg fixierte – sein bereits 15. Saisontreffer. Marcel Krnjic hatte die zwischenzeitlichen 2:1-Führung besorgt.
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Punkteteilung in Lauterach
Keinen Sieger gab es im Derby zwischen Lauterach und Röthis, das mit 2:2 endete. Die Hausherren konnten dabei einen 0:1-Rückstand in eine 2:1-Führung drehen, ehe Christoph Domig mit seinem Treffer in der 66. Minute die Punkteteilung fixierte.
Die zehnte Niederlage im 16. Saisonspiel setzte indes für den FC Lustenau: 1:2 daheim gegen den FC Kitzbühel! Den Ehrentreffer erzielte Simon Häfele kurz vor Spielende.
Regionalliga West, 16. Runde: Hohenems – Lochau 4:1 (1:0). Torfolge: 1:0 (15.) P. Nagler, 2:0 (55./Elfer) M. Ünal, 3:0 (60.) P. Nagler, 4:0 (70.ET) F. Feldkircher, 4:1 (90.+1) M. Dastan; FC Dornbirn – WSG Juniors 3:2 (0:1). Torfolge: 0:1 (21.) R. Gschösser, 1:1 (70.) T. Herbaly, 2:1 (74.) M. Krnjic, 2:2 (86.) F. Ganz, 3:2 (90.+4) T. Herbaly; Lauterach – Röthis 2:2 (1:1). Torfolge: 0:1 (24.) D. Franz, 1:1 (40.) M. Canazlar, 2:1 (49.) F. Aras, 2:2 (66.) C. Domig; FC Lustenau – Kitzbühel 1:2 (0:1). Torfolge: 0:1 (5.) C. Notdurfter, 0:2 (65.) S. Lauf, 1:2 (89.) S. Häfele; Kufstein – St. Johann 2:2 (1:1), Reichenau – Imst 2:2 (0:0).
Sonntag: Altach J. – Wolfurt (13.30), Schwaz – Fügen (14.30).
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