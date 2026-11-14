Hohenems stürmt mit Sieg im Derby zurück an Spitze

Im Derby gegen Lochau feierte der VfB einen 4:1-Sieg – der bereits 13. Erfolg in der laufenden Saison! Damit übernahm das Team von Trainer Werner, bei dem Pierre Nagler im Doppelpack und Mert Ünal per Elfmeter trafen und Lochaus Fabio Feldkircher den vierten Ems-Treffer markierte, zumindest bis heute wieder die Tabellenführung. Grund: Der bisherige Leader Imst kam in der Reichenau nicht über ein 2:2 hinaus und Schwaz empfängt erst heute Fügen.