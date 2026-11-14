„Etz loß doch ned glei d‘Schultera glongga!“

Das Merkwort und damit die Eselsbrücke, die Nicht-Alemannen die Bedeutung des Verbs glongga stets wieder rasch ins Gedächtnis zurückruft, ist: die Glocke. Auch sie hängt oder baumelt, und dasselbe drückt die alemannische Vokabel glongga aus: Irgendetwas hängt oder baumelt – meist passiv und teilnahmslos – irgendwo herunter und zieht beim Betrachter zugleich eine Form von Mitleid auf sich.