Der Vorarlberger Dialekt hat bekanntlich seine Eigenarten, insbesondere im Osten Österreichs versteht man nicht immer, was einem der Alemanne sagen will. Der Kabarettist und Autor Stefan Vögel will mit „Vögels Lexikon“ Abhilfe schaffen und Brücken bauen. Heute nimmt er sich dem Verb „glongga“ an.
Das Merkwort und damit die Eselsbrücke, die Nicht-Alemannen die Bedeutung des Verbs glongga stets wieder rasch ins Gedächtnis zurückruft, ist: die Glocke. Auch sie hängt oder baumelt, und dasselbe drückt die alemannische Vokabel glongga aus: Irgendetwas hängt oder baumelt – meist passiv und teilnahmslos – irgendwo herunter und zieht beim Betrachter zugleich eine Form von Mitleid auf sich.
Zumindest drückt das Glongga eine gewisse Unvollkommenheit oder Nachlässigkeit aus, welche jede Haltung oder Selbstkontrolle vermissen lässt. „Etz häng amol des Schild ghörig uf, des glonggat jo scho wieder aha!“, wird der ordnungsliebende Betrachter eine unsachgemäße Beschriftung monieren, und lässt der Voradelberger wegen eines erlittenen Misserfolgs seine Schultern hängen, so muntern ihn seine Landsleute sogleich auf: „Etz loß doch ned glei d‘Schultera glongga!“.
Zeigt solche Ermahnung keinen Erfolg und verliert der Angesprochene am Ende jegliche Kontrolle über sich, über sein Leben und seine Taten, so lässt er in weiterer Folge sprichwörtlich „alls glongga“ und damit alles hängen.
Ein derart unter komplettem Kontrollverlust leidender Voradelberger wird im Alemannischen schließlich selbst als Glongge bezeichnet, da alles Hängende, Schlotterige und Unkontrollierte Besitz von seinem ganzen Wesen ergriffen hat und den Unglückseligen fortan für seine Umwelt über diese eine singuläre Eigenschaft vollumfänglich definiert.
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