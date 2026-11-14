Mercedes-Lenker fährt beinahe jungen Fußgänger an

Zugetragen hat sich der Vorfall gegen 17 Uhr. Ein 34-jähriger Mann war mit seinem weißen Mercedes-Benz C220d auf der L190 von Dornbirn Nord in Fahrtrichtung Stadtzentrum unterwegs. Im Bereich des Eurospar-Marktes und des dortigen Fitnessstudios soll er direkt auf einen Passanten – laut Polizei ein Kind oder ein Jugendlicher – zugefahren sein. Erst im allerletzten Moment wich der Fahrer aus und lenkte sein Auto zurück auf die Straße.
Wer ist der gefährdete Fußgänger?
Da die Identität der gefährdeten Person bislang ungeklärt ist, wenden sich die Ermittler nun an die Öffentlichkeit. Der betroffene Fußgänger sowie etwaige Zeugen werden dringend ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Dornbirn zu melden. Eine telefonische Kontaktaufnahme ist unter der Nummer 059133 8140 möglich.
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