Mercedes-Lenker fährt beinahe jungen Fußgänger an

Zugetragen hat sich der Vorfall gegen 17 Uhr. Ein 34-jähriger Mann war mit seinem weißen Mercedes-Benz C220d auf der L190 von Dornbirn Nord in Fahrtrichtung Stadtzentrum unterwegs. Im Bereich des Eurospar-Marktes und des dortigen Fitnessstudios soll er direkt auf einen Passanten – laut Polizei ein Kind oder ein Jugendlicher – zugefahren sein. Erst im allerletzten Moment wich der Fahrer aus und lenkte sein Auto zurück auf die Straße.