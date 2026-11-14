Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Polizei sucht Zeugen

Mercedes-Lenker fährt beinahe jungen Fußgänger an

Chronik
14.11.2026 11:35
Die Polizei Dornbirn bittet um Mithilfe.
Die Polizei Dornbirn bittet um Mithilfe.(Bild: Mathis Fotografie)
In Dornbirn kam es am Freitagabend zu einer äußerst brenzligen Situation. Ein Autofahrer ist mit seinen Kombi geradewegs auf einen Passanten am Straßenrand zugefahren, erst im letzten Moment riss er Steuer herum.
0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Zugetragen hat sich der Vorfall gegen 17 Uhr. Ein 34-jähriger Mann war mit seinem weißen Mercedes-Benz C220d auf der L190 von Dornbirn Nord in Fahrtrichtung Stadtzentrum unterwegs. Im Bereich des Eurospar-Marktes und des dortigen Fitnessstudios soll er direkt auf einen Passanten – laut Polizei ein Kind oder ein Jugendlicher – zugefahren sein. Erst im allerletzten Moment wich der Fahrer aus und lenkte sein Auto zurück auf die Straße. 

Wer ist der gefährdete Fußgänger?
Da die Identität der gefährdeten Person bislang ungeklärt ist, wenden sich die Ermittler nun an die Öffentlichkeit. Der betroffene Fußgänger sowie etwaige Zeugen werden dringend ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Dornbirn zu melden. Eine telefonische Kontaktaufnahme ist unter der Nummer 059133 8140 möglich.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Chronik
14.11.2026 11:35
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
-1° / 5°
Symbol wolkenlos
Bludenz
-2° / 7°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
-1° / 6°
Symbol wolkenlos
Feldkirch
-3° / 7°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Seine Pferde stürzten
Nach Fiaker-Drama: Kutscher klagt Aufpasser
Hammer rechnet ab:
„Die Ölkonzerne stopfen sich die Taschen voll!“
Dieses Foto veröffentlichte der Verteidigungsminister auf der Plattform X.
„Gut gemacht“
Soldat schreit Hegseth an, wird mit Orden belohnt
Crash in der Osttürkei
Vier Tote bei Absturz von Militärhelikopter
krone.tv fragt nach
Funktioniert Dreierkoalition? „So ein Schwachsinn“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Kinderfänger“ war ein engagierter Ortspolitiker
141.476 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der „Entführungsversuch“ passierte am Schulweg, konkret an einer Bushaltestelle. (Symbolbild).
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
122.667 mal gelesen
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Digital
Weltweite Microsoft-Störung: Das Problem war …
93.134 mal gelesen
Der Vorfall hatte weltweit Unternehmen und Verbraucher von Microsoft-Diensten abgeschnitten.
Steiermark
Moschee auf Terrorliste, aber Behörden machtlos
604 mal kommentiert
Ein Gericht in Kairo setzt – neben anderen Organisationen und Einzelpersonen in Europa – den ...
Message Macht Medien
Oberster General: „Nach Hybrid- kommt Kriegsphase“
599 mal kommentiert
Außenpolitik
Millionen-Schatz in Orbáns Umfeld gefunden
545 mal kommentiert
Orbán in Erklärungsnot ...
Mehr Chronik
Polizei sucht Zeugen
Mercedes-Lenker fährt beinahe jungen Fußgänger an
Zwei Verletzte
Transporter kracht im Arlbergtunnel in Pkw
Schulversuch im Ländle
Hammerer „schockiert über ambitionslose ÖVP“
In nur 201 Sekunden
Die Welt der Pioneers wurde auf den Kopf gestellt
Krone Plus Logo
Das kann Perowskit
Ein neuer Superstar am Himmel der Solarzellen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf