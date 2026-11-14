Transporter kracht im Arlbergtunnel in Pkw

Am Freitagabend kam es im Arlbergtunnel zwischen Tirol und Vorarlberg zu einer heftigen Kollision. Ein Transporter hat einen entgegenkommenden Wagen touchiert – zwei Insassen mussten ins Spital gebracht werden, zudem blieb die Verbindung längere Zeit gesperrt.
Zugetragen hat sich der Unfall um kurz nach 17.30 Uhr inmitten des dichten Berufsverkehrs. Ein 27-Jähriger steuerte seinen Firmenbus gerade durch den Arlbergtunnel in Richtung Bludenz, als er aus bislang unbekannter Ursache plötzlich auf die linke Spur geriet. Dort kam ihm ein 42-jähriger Lenker aus der Schweiz mit seinem Pkw entgegen – der Kleinbus-Fahrer konnte sein Gefährt nicht mehr rechtzeitig abfangen, es kam zur Kollision.
Zwei Verletzte
Der 27-jährige Unfallverursacher sowie sein Mitfahrer zogen sich beim Crash Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der medizinischen Erstversorgung wurden die zwei Männer zur weiteren Behandlung in das Landeskrankenhaus Bludenz eingeliefert. Ein bei beiden Fahrern durchgeführter Alkomattest fiel jeweils negativ aus.
Totalsperre der Röhre
Die Wucht des Aufpralls hinterließ an den beiden Unfallfahrzeugen gravierende Schäden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Für die Dauer der Aufräumarbeiten blieb der Arlbergtunnel für rund eine Stunde für den gesamten Verkehr gesperrt, etliche Autofahrer wurden auf eine Geduldsprobe gestellt.
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