Transporter kracht im Arlbergtunnel in Pkw

Zugetragen hat sich der Unfall um kurz nach 17.30 Uhr inmitten des dichten Berufsverkehrs. Ein 27-Jähriger steuerte seinen Firmenbus gerade durch den Arlbergtunnel in Richtung Bludenz, als er aus bislang unbekannter Ursache plötzlich auf die linke Spur geriet. Dort kam ihm ein 42-jähriger Lenker aus der Schweiz mit seinem Pkw entgegen – der Kleinbus-Fahrer konnte sein Gefährt nicht mehr rechtzeitig abfangen, es kam zur Kollision.