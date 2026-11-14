„Golden Wings Award“ für Langlauf-Quereinsteiger

„Das freut mich natürlich sehr“, gestand Ländle-Langläufer Tobi Fink, nachdem er vergangene Woche von „Krone“-Kolumnist und Skisprungikone Andi Goldberger mit dem Golden Wing Award ausgezeichnet wurde. Der Lohn: unter anderem ein Testungstag im Athletes Perfomance Center (APC) von Red Bull in Thalgau. „Goldi hat mir gesagt, dass ich den Preis bekommen habe, weil die Jury bei mir Wille und Potenzial gesehen hat“, verriet der 18-Jährige, der sich erst im Februar dieses Jahres dazu entschieden hatte, seine Waffe niederzulegen und vom Biathlon- ins Langlauflager zu wechseln. „Eine Entscheidung, die ich noch keine Sekunde bereut habe.“