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Vor St. Moritz-Camp

„Golden Wings Award“ für Langlauf-Quereinsteiger

Vorarlberg
14.11.2026 18:25
Zuletzt trainierte ÖSV-Langläufer Tobias Fink unter anderem im Paznauntal.
Zuletzt trainierte ÖSV-Langläufer Tobias Fink unter anderem im Paznauntal.(Bild: GEPA)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Erst im Feburar hatte sich Tobias Fink entschieden, seine Waffe wegzulegen und sich ganz aufs Langlaufen zu konzentrieren. Mit Erfolg! Nun wurde der 18-jährige Vorarlberger vor dem Start in die neue Saison mit einem speziellen Preis bedacht – und hat große Ziele für den anstehenden Winter.

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„Das freut mich natürlich sehr“, gestand Ländle-Langläufer Tobi Fink, nachdem er vergangene Woche von „Krone“-Kolumnist und Skisprungikone Andi Goldberger mit dem Golden Wing Award ausgezeichnet wurde. Der Lohn: unter anderem ein Testungstag im Athletes Perfomance Center (APC) von Red Bull in Thalgau. „Goldi hat mir gesagt, dass ich den Preis bekommen habe, weil die Jury bei mir Wille und Potenzial gesehen hat“, verriet der 18-Jährige, der sich erst im Februar dieses Jahres dazu entschieden hatte, seine Waffe niederzulegen und vom Biathlon- ins Langlauflager zu wechseln. „Eine Entscheidung, die ich noch keine Sekunde bereut habe.“

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Große Fortschritte zuletzt
In den vergangenen Monaten trainierte der Riefensberger so intensiv wie noch nie. „Körperlich und kraftmäßig habe ich einen gewaltigen Sprung gemacht!“ Etwas, das ihm in seiner Spezialdisziplin, dem Sprint, auf jeden Fall entgegenkommen sollte.

Trainingslager in St. Moritz wartet
Die ersten Trainings auf Schnee verliefen vielversprechend. „Wir waren zuerst in Oberhof in der Halle und konnten dann in Oberstdorf und im Pitz- und Paznauntal draußen trainieren“ erklärt der ÖSV-C-Kaderathlet, für den es morgen zum Teamcamp nach St. Moritz geht. „Kommende Woche stehen dann bereits die Quali-Rennen für den Conticup an. Dort dabei zu sein, wäre ein großes Ziel.“ 

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