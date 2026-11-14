Einbrüche in Götzis: Täter waren wieder erst 13

Zwei amtsbekannte 13-Jährige sind in Götzis in zwei Geschäfte eingebrochen. Sie stahlen Handys und Bargeld. Die Polizei konnte die Burschen wenig später am Bahnhof in Rankweil aufgreifen. Aufgrund ihres Alters sind sie strafunmündig, der Vorfall heizt die aktuelle Debatte um Jugendkriminalität weiter an.
In der Vorarlberger Marktgemeinde Götzis ist es bereits vor rund zwei Wochen zu Einbrüchen in zwei Geschäfte gekommen. Wie die Landespolizei auf Anfrage des ORF bestätigte, stehen zwei 13-jährige Burschen hinter den Taten. Die beiden Jugendlichen drangen in die Räumlichkeiten ein und stahlen mehrere Mobiltelefone sowie Bargeld.
Flucht endet am Bahnhof
Danach ergriffen die beiden jungen Täter die Flucht, weit kamen sie allerdings nicht: Die Einsatzkräfte der Polizei konnten die Verdächtigen bereits wenig später am Bahnhof in der Gemeinde Rankweil anhalten. Laut Angaben der Polizei sind die beiden 13-Jährigen den zuständigen Behörden durch frühere Vorfälle bereits bestens bekannt.
Keine juristischen Konsequenzen
Trotz des zweifachen Diebstahls müssen die Burschen keine juristischen Konsequenzen befürchten. Das Gesetz in Österreich besagt, dass Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren generell strafunmündig sind. Daher können die beiden Einbrecher weder vor Gericht gestellt noch zu regulären Haft- oder Geldstrafen verurteilt werden.
Hitzige Debatte rund um unmündige Straftäter
Der Vorfall in Götzis dürfte die aktuelle Diskussion über den Umgang mit unmündigen Straftätern weiter anheizen. Für Schlagzeilen hatte insbesondere ein 13-jähriger Syrer gesorgt, der allein in diesem Jahr bereits über 300 Straftaten begangen hat, darunter auch schwere Körperverletzungen.
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