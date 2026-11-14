Einbrüche in Götzis: Täter waren wieder erst 13

Flucht endet am Bahnhof

Danach ergriffen die beiden jungen Täter die Flucht, weit kamen sie allerdings nicht: Die Einsatzkräfte der Polizei konnten die Verdächtigen bereits wenig später am Bahnhof in der Gemeinde Rankweil anhalten. Laut Angaben der Polizei sind die beiden 13-Jährigen den zuständigen Behörden durch frühere Vorfälle bereits bestens bekannt.