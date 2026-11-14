In Vorarlberg hat es geschneit, mit Ausnahme der Talsohlen ist die Landschaft in ein weißes Kleid gehüllt. Der erste Schnee des Winters weckt bei „Krone“-Kolumnist Robert Schneider Kindheitserinnerungen.
Erster Schnee ist gefallen. Er hat über Nacht die Waldspitzen am südlichen Berggrat angezuckert. Bis herunter auf die steilen Wiesen hat er es noch nicht gebracht. Aber bald werden am Morgen dicke Schneeflocken vor den Fenstern tanzen.
Wir Kinder, die in die einklassige Volksschule von Meschach gingen, mit Simultanunterricht für alle Stufen – ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie das zugegangen ist – gerieten in helle Aufregung, wenn auf der Straße der erste Schnee lag. Ob man rodeln konnte oder nicht, in jedem Fall zogen wir die Schlitten zur Schule hoch.
Das Unterrichtsende war kaum zu erwarten, denn am Vormittag hatte ein stiller Schneefall eingesetzt, der immer dichter geworden war und die umliegende Landschaft in ein endloses Weiß getaucht hatte.
Winter hieß, um die Wette zu rodeln. Die Nachbarskinder hatten natürlich auch ihre Rodel dabei. Ich erinnere mich: Ich wollte als allererster auf den Kufen sein und mich mit ein paar gekonnten Sätzen bäuchlings ins Tal stürzen. Vor lauter Eile verlor ich meine Schuhe, die ich natürlich nicht geschnürt hatte, weil das nur Zeit gekostet hätte.
Ich war nie ein fairer Rodler. Merkte ich, dass jemand im Begriff war, mich zu überholen, wartete ich, bis er gleichauf war, griff blitzschnell in den Steg der Kufe und bugsierte den Gegner über die Fahrbahn hinaus.
Ein Nachbarmädchen war allerdings immer schneller als ich. Immer. Ihre Rodel war so winzig, dass sie mehr für eine Puppe taugte als für ein Kind. Ich sah keinen Windschatten, sondern nur ein kleines Lodenmäntelchen und ein rundes Gesicht, das lachend an mir vorbeizischte.
Ach, der erste Schnee!
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