Wir Kinder, die in die einklassige Volksschule von Meschach gingen, mit Simultanunterricht für alle Stufen – ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie das zugegangen ist – gerieten in helle Aufregung, wenn auf der Straße der erste Schnee lag. Ob man rodeln konnte oder nicht, in jedem Fall zogen wir die Schlitten zur Schule hoch.