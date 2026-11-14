Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schneiders Brille

Der erste Schnee

Vorarlberg
14.11.2026 14:25
Der Blick von der Götzner Mittrütte in Richtung Meschach und Rheintal.
Der Blick von der Götzner Mittrütte in Richtung Meschach und Rheintal.(Bild: Fotokünstler Hermann Boss)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

In Vorarlberg hat es geschneit, mit Ausnahme der Talsohlen ist die Landschaft in ein weißes Kleid gehüllt. Der erste Schnee des Winters weckt bei „Krone“-Kolumnist Robert Schneider Kindheitserinnerungen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Erster Schnee ist gefallen. Er hat über Nacht die Waldspitzen am südlichen Berggrat angezuckert. Bis herunter auf die steilen Wiesen hat er es noch nicht gebracht. Aber bald werden am Morgen dicke Schneeflocken vor den Fenstern tanzen.

Wir Kinder, die in die einklassige Volksschule von Meschach gingen, mit Simultanunterricht für alle Stufen – ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie das zugegangen ist – gerieten in helle Aufregung, wenn auf der Straße der erste Schnee lag. Ob man rodeln konnte oder nicht, in jedem Fall zogen wir die Schlitten zur Schule hoch.

Das Unterrichtsende war kaum zu erwarten, denn am Vormittag hatte ein stiller Schneefall eingesetzt, der immer dichter geworden war und die umliegende Landschaft in ein endloses Weiß getaucht hatte.

Winter hieß, um die Wette zu rodeln. Die Nachbarskinder hatten natürlich auch ihre Rodel dabei. Ich erinnere mich: Ich wollte als allererster auf den Kufen sein und mich mit ein paar gekonnten Sätzen bäuchlings ins Tal stürzen. Vor lauter Eile verlor ich meine Schuhe, die ich natürlich nicht geschnürt hatte, weil das nur Zeit gekostet hätte.

Lesen Sie auch:
Bald wird die Hohe Kugel eingeschneit sein – ob Kurt dann immer noch Charakterstudien betreiben ...
Schneiders Brille
Das Fernrohr
08.11.2026
Schneiders Brille
ADHS ist in
05.10.2026
„Schneiders Brille“
Die Faulen
27.04.2024

Ich war nie ein fairer Rodler. Merkte ich, dass jemand im Begriff war, mich zu überholen, wartete ich, bis er gleichauf war, griff blitzschnell in den Steg der Kufe und bugsierte den Gegner über die Fahrbahn hinaus.

  Ein Nachbarmädchen war allerdings immer schneller als ich. Immer. Ihre Rodel war so winzig, dass sie mehr für eine Puppe taugte als für ein Kind. Ich sah keinen Windschatten, sondern nur ein kleines Lodenmäntelchen und ein rundes Gesicht, das lachend an mir vorbeizischte.

Ach, der erste Schnee!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
14.11.2026 14:25
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
-1° / 5°
Symbol wolkenlos
Bludenz
-2° / 7°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
-1° / 8°
Symbol wolkenlos
Feldkirch
-3° / 7°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Seine Pferde stürzten
Nach Fiaker-Drama: Kutscher klagt „Aufpasser“
Hammer rechnet ab:
„Die Ölkonzerne stopfen sich die Taschen voll!“
Dieses Foto veröffentlichte der Verteidigungsminister auf der Plattform X.
„Gut gemacht“
Soldat schreit Hegseth an, wird mit Orden belohnt
Crash in der Osttürkei
Vier Tote bei Absturz von Militärhelikopter
krone.tv fragt nach
Funktioniert Dreierkoalition? „So ein Schwachsinn“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Kinderfänger“ war ein engagierter Ortspolitiker
142.081 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der „Entführungsversuch“ passierte am Schulweg, konkret an einer Bushaltestelle. (Symbolbild).
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
123.619 mal gelesen
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Digital
Weltweite Microsoft-Störung: Das Problem war …
96.766 mal gelesen
Der Vorfall hatte weltweit Unternehmen und Verbraucher von Microsoft-Diensten abgeschnitten.
Außenpolitik
Selenskyj: USA boten Kiew NATO-Mitgliedschaft an
908 mal kommentiert
Selenskyj mit Trumps Schwiegersohn Jared Kushner
Außenpolitik
Millionen-Schatz in Orbáns Umfeld gefunden
677 mal kommentiert
Orbán in Erklärungsnot ...
Steiermark
Moschee auf Terrorliste, aber Behörden machtlos
602 mal kommentiert
Ein Gericht in Kairo setzt – neben anderen Organisationen und Einzelpersonen in Europa – den ...
Mehr Vorarlberg
Kriminelle Kids
Einbrüche in Götzis: Täter waren wieder erst 13
Schneiders Brille
Der erste Schnee
Strafmündigkeit
Landesrätin belehrt Justizministerin Sporrer
NHL
Marco Rossi verliert mit Canucks gegen die Rangers
Sport Tv Logo
Schlagkräftige Truppe
Wanner und Spalt führen „Ländle-Nationalteam“ an
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf