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Kulturkritik

Montforter Zwischentöne würdigen den Augenblick

Vorarlberg
14.11.2026 16:25
„In the blink of an eye“: Wenn sich verschiedene Kunstformen auf Augenhöhe begegnen.
„In the blink of an eye“: Wenn sich verschiedene Kunstformen auf Augenhöhe begegnen.(Bild: Zwischentöne, Mistura)
Porträt von Anna Mika
Von Anna Mika

 „In the blink of an eye“: Chorgesang, Tanz, Instrumente und Videos mit Feldkirch-Bezug formten sich zu einer beeindruckenden Performance im Montforthaus. Das Publikum war hautnah dabei.

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„Und jetzt!?“, fragt die Herbstausgabe der Montforter Zwischentöne und reflektiert damit die Tatsache, dass jeder Mensch pro Stunde etwa 2000 Entscheidungen zu treffen hat. Und das, obwohl wir nicht wissen, wie es weitergeht, was der nächste Moment bringt. Das führten die beiden Festivalleiter Folkert Ude und Silvia Salzmann zu Beginn im Foyer des Montforthauses Feldkirch aus, bevor man geschlossen in den großen Saal ging. Salzmann ist neu in der Leitung und eine echte Bereicherung dieses Festivals. Sie bringt das Element des Tanzes ein, das durch seine Unmittelbarkeit viele Menschen anspricht: Bewegung, die bewegt.

Verbindungen auf Augenhöhe
Und Tanz kann Verbindungen auf Augenhöhe eingehen mit anderen Kunstformen. In konkreten Fall waren es die Videokunst und die Musik. Dass dieser Abend in Feldkirch neben dem zwei Tage zuvor in Götzis stattgefundenen Gastspiel „A masque for the multiverse“ aus Berlin mit einem vergleichbaren Konzept bestehen konnte, überraschte. Bestimmt war der Tanz – geboten von Marina Rützler, Maartje Pasman, Fabian Tobias Huster, Sebastien Kapps, Joni Österlund und nicht zuletzt Silvia Salzmann – in seiner Qualität den Berlinern an die Seite zu stellen.

Bruckners „Locus iste“, liegend gesungen
Musikalisch konnte Feldkirch mit der Besonderheit seiner Klangwelt punkten. Zu den Instrumenten Bassposaune (Maxine Troglauer), Flöte (Juan Diaz) und Akkordeon (Raphael Brunner) kam der Kammerchor Feldkirch, geleitet von Jakob Peböck. Die dreißig Damen und Herren fügten sich in die Choreografie Silvia Salzmanns ein und lieferten so einen der Glanzpunkte des Programms, denn sie sangen unter anderem Bruckners „Locus iste“, liegend im Halbdunkeln. Der Kammerchor Feldkirch war jahrelang fixer Bestandteil der Montforter Zwischentöne, mit diesem Abend nun löst er sich auf, nachvollziehbar in so mancher Hinsicht.

Videokunst als drittes bestimmendes Element
Das dritte bestimmende Element waren Videos, die von Andreas Höfer (Kamera) Milena Döring (Kameraassistenz) sowie| Justus Beyer (Ton) geschaffen wurden – und zwar bei einer Performance im Juni in Feldkirch in der Neustadt und auf dem Stadtschroffen über der Letze. Sie spiegelten das reale Geschehen und traten mit ihm in Dialog.

Doch einmal kam die Kamera ganz nah an die Tänzer und zeigte zärtliche, intime Berührungen. Ein einzelner Mann kauerte davor. War er eifersüchtig, oder hatte er Sehnsucht, solches selbst zu erleben? Einer der starken Momente dieser Produktion, deren großer Bonus darin bestand, dass sie ausschließlich Kräfte aus Feldkirch zu einem nicht alltäglichen Ganzen bündelte. „In the blink of an eye“, so der Titel der Performance, ist Samstagabend erneut zu sehen. Bis Ende November folgen weitere Programmpunkte der herbstlichen Zwischentöne.

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