Montforter Zwischentöne würdigen den Augenblick

„Und jetzt!?“, fragt die Herbstausgabe der Montforter Zwischentöne und reflektiert damit die Tatsache, dass jeder Mensch pro Stunde etwa 2000 Entscheidungen zu treffen hat. Und das, obwohl wir nicht wissen, wie es weitergeht, was der nächste Moment bringt. Das führten die beiden Festivalleiter Folkert Ude und Silvia Salzmann zu Beginn im Foyer des Montforthauses Feldkirch aus, bevor man geschlossen in den großen Saal ging. Salzmann ist neu in der Leitung und eine echte Bereicherung dieses Festivals. Sie bringt das Element des Tanzes ein, das durch seine Unmittelbarkeit viele Menschen anspricht: Bewegung, die bewegt.