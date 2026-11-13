Priority Scheduling for a Fee
Paid 6,300 euros: A hip surgery appointment was immediately scheduled
An IHS study recently caused quite a stir—and drew criticism from the Medical Association—after it revealed that patients were able to secure earlier surgery appointments in exchange for money. A case reported to the “Krone” now confirms exactly this practice. The patient considers statements from the responsible Upper Austrian health official to be “a mockery.”
At the Ordensklinikum Linz (Barmherzige Schwestern), her hip problem was classified as “acute”—yet a retiree from the Urfahr-Umgebung district would still have had to wait two years for a surgery appointment in the general care category. “This is absolutely impossible for me, as I am in constant, excruciating pain and therefore have to take painkillers regularly,” the 66-year-old wrote in a letter to the Austrian Health Insurance Fund (ÖGK), which is in the possession of the “Krone.”
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