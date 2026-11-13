Paid 6,300 euros: A hip surgery appointment was immediately scheduled

At the Ordensklinikum Linz (Barmherzige Schwestern), her hip problem was classified as “acute”—yet a retiree from the Urfahr-Umgebung district would still have had to wait two years for a surgery appointment in the general care category. “This is absolutely impossible for me, as I am in constant, excruciating pain and therefore have to take painkillers regularly,” the 66-year-old wrote in a letter to the Austrian Health Insurance Fund (ÖGK), which is in the possession of the “Krone.”