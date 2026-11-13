Pattinson oder Turner als 007? Das sagt Villeneuve

Viele Namen – aber nichts ist fix!

Alles ist möglich, aber nichts ist fix – das scheint immer schon das Motto bei der Bond-Suche gewesen zu sein. Denn als angeblich gesetzt galten auch zuletzt schon viele. In den vergangenen Jahren hatten britische Boulevard-Medien Schauspieler wie Tom Hardy und Aaron Taylor-Johnson als sichere Nachfolger von Daniel Craig verkündet. Fast zehn Jahre hielt sich das Gerücht, Idris Elba könne der nächste 007 werden. Elba, der mit 54 nun zu alt ist, nahm es mit Humor und postete sogar ein witziges Selfie mit Craig.