Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Suche auf Zielgeraden

Pattinson oder Turner als 007? Das sagt Villeneuve

Society International
13.11.2026 11:26
Die Bond-Suche ist auf der Zielgeraden: Aber wer ist eigentlich der Favorit von Regisseur Denis ...
Die Bond-Suche ist auf der Zielgeraden: Aber wer ist eigentlich der Favorit von Regisseur Denis Villeneuve?(Bild: Krone-Collage/AFP/TIZIANA FABI, AFP/JAMIE MCCARTHY)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wie weit ist die Suche nach dem neuen James Bond? Denis Villeneuve, Regisseur des nächsten 007-Films, hatte darauf in dieser Woche eine knappe Antwort: „Es läuft“, sagte er dem „GQ“-Magazin. „Ja, ich gebe Gas.“ Fünf Jahre nach dem letzten Einsatz von Daniel Craig als Geheimagent Ihrer Majestät ist die Suche offenbar auf der Zielgeraden. Die Gerüchteküche brodelt deshalb umso mehr. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Medienberichten zufolge fanden Ende Oktober die finalen Probeaufnahmen statt. Seitdem tauchen ständig neue Namen auf. Bei den Buchmachern gilt Callum Turner („Emma“) derzeit als Favorit.

Der 36-Jährige weist optisch eine gewisse Ähnlichkeit mit Hoagy Carmichael auf. Der Musiker war für Bond-Schöpfer Ian Fleming das optische Vorbild für den Geheimagenten.

Wird Callum Turner etwa der neue Bond?
Wird Callum Turner etwa der neue Bond?(Bild: AFP/JAMIE MCCARTHY)

  Zuvor hieß es, „Slow Horses“-Star Jack Lowden (36) werde der nächste 007. Auch Josh O‘Connor („The Crown“) wurde zwischenzeitlich gehandelt, worauf der 36-Jährige in einem BBC-Interview amüsiert reagierte.

Pattinson Batman – und bald auch 007?
Kürzlich kamen zwei weitere Namen ins Spiel, die vor Jahren schon einmal kursierten. Robert Pattinson und Nicholas Hoult („Mad Max: Fury Road“) sollen ebenfalls ein Casting absolviert haben.

Zweifel sind berechtigt: Pattinson filmt gerade „The Batman: Part II“, und zwei so populäre Kinoreihen gleichzeitig mit demselben Hauptdarsteller sind schwer vorstellbar. Mit Villeneuve drehte er „Dune: Part Three“ – vielleicht der Auslöser der Spekulationen.

Aber auch Jack Lowden und ...
Aber auch Jack Lowden und ...(Bild: AFP/FREDERIC J. BROWN)
... Josh O‘Connor sollen als heiße 007-Kandidaten gehandelt werden.
... Josh O‘Connor sollen als heiße 007-Kandidaten gehandelt werden.(Bild: APA/AFP/Xavier GALIANA)
Zudem gibt es Gerüchte, dass Robert Pattinson beim Casting war.
Zudem gibt es Gerüchte, dass Robert Pattinson beim Casting war.(Bild: AP/Scott A Garfitt)
Ebenso wie Nicholas Hoult. Aber wer wird nun wirklich der neue Bond?
Ebenso wie Nicholas Hoult. Aber wer wird nun wirklich der neue Bond?(Bild: AP/Evan Agostini)

Pattinson oder Turner?
Gut möglich aber, dass bei der offiziellen Verkündung ein Name auftaucht, den niemand auf dem Schirm hatte. Villeneuve wird sich bis dahin jedenfalls weitere Fragen gefallen lassen müssen.

Am Ende des „GQ“-Gesprächs bat ihn der Moderator, einmal für Robert Pattinson zu zwinkern und zweimal für Callum Turner. Villeneuve lachte und hielt sich die Hand vors Gesicht. „Es ist schwer, nicht zu blinzeln.“

Viele Namen – aber nichts ist fix!
Alles ist möglich, aber nichts ist fix – das scheint immer schon das Motto bei der Bond-Suche gewesen zu sein. Denn als angeblich gesetzt galten auch zuletzt schon viele. In den vergangenen Jahren hatten britische Boulevard-Medien Schauspieler wie Tom Hardy und Aaron Taylor-Johnson als sichere Nachfolger von Daniel Craig verkündet. Fast zehn Jahre hielt sich das Gerücht, Idris Elba könne der nächste 007 werden. Elba, der mit 54 nun zu alt ist, nahm es mit Humor und postete sogar ein witziges Selfie mit Craig.

Idris Elba, hier mit König Charles, galt lange Zeit als absoluter 007-Favorit. Ein Gerücht, über ...
Idris Elba, hier mit König Charles, galt lange Zeit als absoluter 007-Favorit. Ein Gerücht, über das der Brite selbst nur schmunzeln konnte.(Bild: AFP/ISABEL INFANTES)

  Vieles, was zu Bond im Netz kursiert, ist frei erfunden. Jede Kleinigkeit wird als Indiz für eine Verpflichtung ausgelegt. Auffällig ist, dass sich die exklusiven Informationen mancher angeblicher Insider regelmäßig ändern und immer zu den aktuellen Trends und Wettquoten passen. Dabei dürfte es mitunter auch darum gehen, Aufmerksamkeit und Klicks zu generieren.

Lazenby stach alle aus
Schon bei der Suche nach Sean Connerys erstem Nachfolger Ende der 60er-Jahre wurden Hunderte Schauspieler in Betracht gezogen, darunter Michael Gambon („Harry Potter“). Sogar der damalige TV-„Batman“ Adam West traf sich nach eigener Aussage mit den Produzenten. Schließlich ergatterte der bis dato unbekannte Australier George Lazenby die Rolle – ganz ohne Schauspielerfahrung.

George Lazenby posierte 2015 mit seiner Bond-Wachsfigur.
George Lazenby posierte 2015 mit seiner Bond-Wachsfigur.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Rachel Murray)

  Nach nur einem Film, „Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ (1969), quittierte Lazenby den Agentendienst. Fast hätte danach der Amerikaner John Gavin („Psycho“) übernommen. Den Vertrag hatte er 1970 schon unterschrieben, einen Film drehte er jedoch nie. Denn dem Studio United Artists gelang es, Sean Connery für „Diamantenfieber“ noch einmal zurückzuholen. Gavin wurde ausbezahlt.

  Als Connery sich endgültig von 007 verabschiedete, wollte das Studio wieder einen amerikanischen Star. Clint Eastwood soll gefragt worden sein, Burt Reynolds lehnte nach eigener Erzählung ab, weil er fand, Bond müsse britisch sein. Als Favorit galt lange der Brite Michael Billington, der über die Jahre mehrfach zu Screentests erschien, aber nie Bond wurde. Stattdessen wurde es 1972 Roger Moore, der schon vorher im Gespräch gewesen war.

Sean Connery kehrte für den Bond-Streifen „Diamantenfieber“ noch einmal zurück.
Sean Connery kehrte für den Bond-Streifen „Diamantenfieber“ noch einmal zurück.(Bild: APA/dpaweb/dpa/Gustav Unger)
Dann übernahm Roger Moore die begehrte Rolle.
Dann übernahm Roger Moore die begehrte Rolle.(Bild: APA/dpa/A9999 Db)

Dalton stach Brosnan aus
Als Moore zehn Jahre später um seinen Vertrag pokerte und öffentlich mit einem Abschied von der Rolle liebäugelte, wurden für „Octopussy“ mögliche Nachfolger getestet. Unter ihnen war Hollywoodstar James Brolin („Traffic“), dessen Probeaufnahmen später veröffentlicht wurden. Am Ende unterschrieb Moore doch und drehte zwei weitere Filme.

  Auch ein späterer Star fiel durch: Sam Neill („Jurassic Park“) nahm 1986 am Bond-Casting teil, der Neuseeländer konnte Produzent Albert „Cubby“ Broccoli aber nicht überzeugen. Den Zuschlag bekam zunächst Pierce Brosnan, dessen NBC-Serie „Remington Steele“ gerade abgesetzt worden war.

Timothy Dalton als James Bond mit Q-Darsteller Desmond Llewelyn
Timothy Dalton als James Bond mit Q-Darsteller Desmond Llewelyn(Bild: APA/dpa/Photoreporters/-)

  Fotos von Brosnans Vertragsunterzeichnung waren bereits im Kasten, als NBC in letzter Minute die Option auf eine Verlängerung zog. Brosnan musste passen. Die Rolle bekam Timothy Dalton, den die Produzenten schon Ende der 60er-Jahre in Betracht gezogen hatten. Als Dalton 1994 ausstieg, kam Brosnan doch noch zum Zug.

Am Ende kam Pierce Brosnan dann doch als Bond zum Zug.
Am Ende kam Pierce Brosnan dann doch als Bond zum Zug.(Bild: APA/dpa/United Artists)

Henry Cavill war zu jung
Vor Daniel Craigs Verpflichtung 2005 wurde erstmals auch im Internet über den nächsten Bond spekuliert. Als Favorit galt jahrelang Clive Owen („Gosford Park“), zumindest bei den Wettbüros. Owen erzählte später, ihm sei die Rolle nie angeboten worden.

Lesen Sie auch:

Wird Robert Pattinson (r.) der Nachfolger von Daniel Craig (l. im Bild) als James Bond? Die ...
Auf keinem Radar!
Robert Pattinson war beim James-Bond-Casting!
Auf keinem Radar!
Robert Pattinson war beim James-Bond-Casting!
Seit Monaten wird spekuliert, wer Daniel Craig als neuer Bond nachfolgen könnte. Aber steht der ...
Überraschung perfekt
Im Pub verplappert: Ist ER der neue James Bond?
Überraschung perfekt
Im Pub verplappert: Ist ER der neue James Bond?
In der Kultserie „The Crown“ spielte er neben Emma Corrin, die Diana war, den britischen Prinzen ...
Aufregung nimmt zu!
Wird „Prinz Charles“ Josh O‘Connor der neue Bond?
Aufregung nimmt zu!
Wird „Prinz Charles“ Josh O‘Connor der neue Bond?
Jack Lowden findet es „natürlich sehr schmeichelhaft“, dass er angeblich als James-Bond-Favorit ...
Entscheidung gefallen?
Neuer Bond? Das sagt Jack Lowden zu 007-Gerüchten
Entscheidung gefallen?
Neuer Bond? Das sagt Jack Lowden zu 007-Gerüchten
Wer wird das nächste Bond-Girl? Die Auswahl der Damen erfolgt anhand einer geheimen Formel, an ...
Formel entscheidet
Heißes Rennen: Welche Beauty wird neues Bond-Girl?
Formel entscheidet
Heißes Rennen: Welche Beauty wird neues Bond-Girl?
Sie sollen zu den letzten Kandidaten gehören: Callum Turner (l.) und Jack Lowden (r.). Am ...
Klingt wie „GNTM“!
Bond-Kandidaten müssen zum beinharten 007-Casting!
Klingt wie „GNTM“!
Bond-Kandidaten müssen zum beinharten 007-Casting!

Zu den Kandidaten, die tatsächlich am Casting teilnahmen, gehörte der damals noch unbekannte Henry Cavill. Dessen Test gefiel zwar Regisseur Martin Campbell, doch mit 22 Jahren hielten ihn die Bond-Macher für zu jung. Cavill wurde später als „Superman“ bekannt. Viele Fans würden den heute 43-Jährigen gern als 007 sehen. Als ernsthafter Kandidat galt er zuletzt nicht mehr.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
13.11.2026 11:26
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
123.588 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Oberösterreich
„Kinderfänger“ war ein engagierter Ortspolitiker
118.354 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der „Entführungsversuch“ passierte am Schulweg, konkret an einer Bushaltestelle. (Symbolbild).
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
110.418 mal gelesen
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Außenpolitik
Alarm an NATO-Ostflanke: Hunderttausende betroffen
833 mal kommentiert
NATO-Streitkräfte im Baltikum reagierten sofort und konnten die Bedrohungslage offenbar ...
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
832 mal kommentiert
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Wirtschaft
Diesel-Knappheit: China verschärft globale Lage
704 mal kommentiert
Eine Raffinerieanlage in der ostchinesischen Stadt Nanjing
Mehr Society International
Suche auf Zielgeraden
Pattinson oder Turner als 007? Das sagt Villeneuve
Geheimnis gelüftet!
SIE unterstützt Bill und Tom bei „Wetten, dass..?“
Zu schnell unterwegs
Barbara Schöneberger muss Führerschein abgeben!
„Sex ihres Lebens“
Dakota Johnson im coolen Rockstar-Style beim Date
Bestätigt Trennung
Supermodel Tyra Banks: „Bin jetzt Single-Frau“
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf