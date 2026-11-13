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Produkt zurückgerufen

Billa warnt Kunden: Dieses Brot lieber nicht essen

Österreich
13.11.2026 11:27
Billa ruft ein Pitabrot (Symbolbild) zurück.
Billa ruft ein Pitabrot (Symbolbild) zurück.(Bild: Krone-Collage/P. Huber, Nitr - stock.adobe.com)
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Von krone.at

Billa hat einen Produktrückruf für ein Pitabrot gestartet. Im Brot könnten womöglich Fremdkörper sein. Konsumenten sollten das Brot zur Sicherheit nicht essen, warnt die Supermarktkette.

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Konkret geht es um das „Donau Bäckerei Pita Brot Vollkorn 5 Stück“, teilt Billa mit. Von dem Produktrückruf betroffen sind die Packungen der Chargen 33 und 34 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 16.11.2026. 

Der Lieferant Damco Trading habe das Produkt „vorsorglich“ zurückgerufen. Es könnte sein, dass in dem Brot Fremdkörper sind und für die Konsumenten eine „potenzielle Gesundheitsgefährdung“ bestehe. „Es wird daher vom Verzehr des Produktes abgeraten“, heißt es in der Mitteilung.

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Kunden können das Pitabrot jederzeit auch ohne Kassenzettel wieder zurückgeben.

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