Neuer Bond? Das sagt Jack Lowden zu 007-Gerüchten

Der britische Schauspieler Jack Lowden („Slow Horses“), der als Topfavorit auf die Rolle des James Bond gilt, will sich an den Spekulationen über den nächsten 007-Darsteller nicht beteiligen.
„Das ist natürlich sehr schmeichelhaft“, sagte der 36-Jährige dem Magazin „GQ“. „Es ist schön, für eine Rolle im Gespräch zu sein – ganz egal, um welche es geht. Aber ich möchte die Gerüchte nicht noch weiter anheizen.“
Oldman befeuerte Gerüchte
Das Interview in der aktuellen „GQ“-Ausgabe wurde nach Angaben des Magazins bereits im September geführt. Lowdens „Slow Horses“-Kollege Gary Oldman hatte die Debatte kurz vorher befeuert.
In einem Interview sagte Oldman, er habe gehört, die Entscheidung sei bereits gefallen, und deutete an, es könne sich um Lowden handeln. Wenig später ruderte er zurück. Er wisse nicht, wer 007 wird, drücke aber seinem Kollegen die Daumen.
Letzte 007-Castings
Das gehöre zum Beruf, sagte der in Schottland aufgewachsene Lowden. „Als junger männlicher Schauspieler ist es generell so: Sobald man nicht gerade einen schrägen Künstlertyp spielt, sobald man einen Anzug trägt, wird einem das an den Kopf geworfen.“
Unzählige Namen wurden in den letzten Jahren bereits als aussichtsreiche Kandidaten gehandelt. Laut Medienberichten haben inzwischen die letzten Probeaufnahmen für die Rolle stattgefunden. Eine Entscheidung steht demnach unmittelbar bevor. Die Suche leitet Casting-Direktorin Nina Gold, die auch für „Slow Horses“ das Casting durchgeführt hatte.
Lowden, Turner oder O‘Connor?
Neben Lowden werden Callum Turner („Masters of the Air“) und Josh O‘Connor („The Crown“) als Kandidaten gehandelt. Dem Vernehmen nach sind noch weitere Schauspieler im Rennen, deren Namen nicht bekannt sind.
Amazon MGM Studios äußert sich nicht dazu. Es heißt, dass die Produzenten einen jüngeren Schauspieler suchen. Die drei genannten Kandidaten sind alle 36 Jahre alt.
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