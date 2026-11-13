Venezuela erhält 12 Mrd. Dollar aus Ölgeschäften

100 Milliarden Dollar an Investitionen in Aussicht gestellt

Das Öl-Geschäft ist für Venezuelas Regierung die wichtigste Einnahme- und Devisenquelle. Die US-Regierung will seit der Festnahme des damaligen venezolanischen Präsidenten Maduro Anfang des Jahres die großen Ölvorkommen des Landes für sich nutzen. Im Gegenzug stellt Washington private Investitionen von mehr als 100 Milliarden Dollar in Aussicht.