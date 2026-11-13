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Von USA verwaltet

Venezuela erhält 12 Mrd. Dollar aus Ölgeschäften

Außenpolitik
13.11.2026 11:25
Die Ölgeschäfte Venezuelas sind seit Anfang des Jahres praktisch unter US-Kontrolle.
Die Ölgeschäfte Venezuelas sind seit Anfang des Jahres praktisch unter US-Kontrolle.(Bild: AFP/ANDREW ALVAREZ)
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Von krone.at

Mit dem von Präsident Donald Trump als „größter Öl-Deal der Weltgeschichte“ gelobten Abkommen stehen die Ölreserven Venezuelas praktisch unter US-Kontrolle. Die Einnahmen aus Geschäften werden von den Vereinigten Staaten verwaltet. Einem aktuellen Bericht der Beratungsfirma KPMG zufolge sind bisher bereits 12,1 Milliarden US-Dollar (rund elf Mrd. Euro) aus den USA an Venezuela zurückgeflossen.

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Die Angaben des Berichts umfassen den Zeitraum zwischen der Gefangennahme des linksnationalistischen Staatschefs Nicolás Maduro durch das US-Militär am 3. Jänner und dem 30. September. Der größte Teil der Einnahmen stammt den Angaben zufolge aus dem Verkauf von Erdöl und Erdölprodukten. Weitere Einnahmen stammten demnach aus dem Handel mit Gold, Mineralien und Düngemitteln.

Ex-Präsident Nicolás Maduro weilt derzeit gemeinsam mit seiner Ehefrau in einem US-Gefängnis. Er ...
Ex-Präsident Nicolás Maduro weilt derzeit gemeinsam mit seiner Ehefrau in einem US-Gefängnis. Er muss sich wegen Drogenterrorismus vor Gericht verantworten.(Bild: AFP/JUAN BARRETO)

Ein Vertreter des US-Außenministeriums erklärte, diese Gelder seien „Eigentum Venezuelas und werden im Namen der venezolanischen Regierung verwahrt“. Dem Bericht zufolge flossen mehr als 35 Prozent der auf diese Weise verteilten Mittel in den Bereich für Lebensmittel und Konsumgüter. Zu den weiteren Sektoren zählten Verwaltungsdienstleistungen, Landwirtschaft und Gesundheitswesen.

100 Milliarden Dollar an Investitionen in Aussicht gestellt
Das Öl-Geschäft ist für Venezuelas Regierung die wichtigste Einnahme- und Devisenquelle. Die US-Regierung will seit der Festnahme des damaligen venezolanischen Präsidenten Maduro Anfang des Jahres die großen Ölvorkommen des Landes für sich nutzen. Im Gegenzug stellt Washington private Investitionen von mehr als 100 Milliarden Dollar in Aussicht.

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US-Elitesoldaten hatten im Jänner Maduro in Caracas gefangen genommen und in die USA gebracht. In New York soll ihm wegen „Drogenterrorismus“ der Prozess gemacht werden. Übergangspräsidentin ist seitdem Maduros frühere Stellvertreterin Delcy Rodríguez. Sie hatte nach Trumps Ankündigung zu den Ölvorräten versichert, Venezuela behalte die volle „Souveränität über seine Ressourcen“.

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