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Heißes Rennen: Welche Beauty wird neues Bond-Girl?

Society International
28.10.2026 13:50
Wer wird das nächste Bond-Girl? Die Auswahl der Damen erfolgt anhand einer geheimen Formel, an ...
Wer wird das nächste Bond-Girl? Die Auswahl der Damen erfolgt anhand einer geheimen Formel, an die sich die Produzenten halten.(Bild: Krone-Collage/APA/AFP/BENJAMIN CREMEL, APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Roy Rochlin, AFP/MIKE COPPOLA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wer wird im nächsten Bond-Streifen dem charmanten Agenten den Kopf verdrehen? Und wer wird seine heiße Gegenspielerin? Die Rolle des Bond-Girls ist begehrt, Gerüchten zufolge stehen sechs Schönheiten ganz oben auf der Liste. Und was viele nicht wissen: Bei der Auswahl der Kandidatinnen halten sich die Produzenten an eine geheime Formel ...

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In den Bond-Filmen würden jeweils drei Frauen an Bonds Seite auftreten, die unterschiedliche Anforderungen erfüllen sollten. Diese drei Frauen werden anhand einer geheimen Formel, die konkrete Vorgaben enthält, ausgewählt. Das verriet Roald Dahl, Autor des Bond-Streifen „Man lebt nur zweimal“ (1967) in der aktuellen US-Ausgabe des „Playboy“-Magazins.  

Geheimformel für Bond-Girl
Bond-Girl 1 steht eng an Bonds Seite. Dahl: „Sie ist etwa während des ersten Filmdrittels präsent. Dann wird sie vom Feind ausgeschaltet – am besten in Bonds Armen.“ Für die Rolle von Bond Girl 1 gibt es bereits drei Anwärterinnen: Mia McKenna-Bruce, Florence Hunt und Emma Laird. 

Mia McKenna-Bruce (29) begann ihre Karriere als Kinderstar in „Tracy Beaker“. Mit ihrer Mischung aus Charme, Witz und großer Leinwandpräsenz könnte sie perfekt für die Rolle des Bond-Girl 1 passen.

Mia McKenna-Bruce könnte sehr gut ins Profil des ersten Bond-Girls passen.
Mia McKenna-Bruce könnte sehr gut ins Profil des ersten Bond-Girls passen.(Bild: APA-Images / PA / James Manning)

Florence Hunt (19) stand bereits mit zwölf Jahren als Hyacinth Bridgerton in der Serie „Bridgerton“ vor der Kamera. Mit ihrer eleganten Ausstrahlung wäre sie eine geeignete Kandidatin für eine kluge und raffinierte junge Agentin an Bonds Seite.

Die „Bridgerton“-Schönheit wäre eine Kandidatin für eine schlagfertige junge Agentin an Bonds ...
Die „Bridgerton“-Schönheit wäre eine Kandidatin für eine schlagfertige junge Agentin an Bonds Seite.(Bild: EPA)

Emma Laird (28) wurde durch ihre Hauptrolle in der Thriller-Serie „Mayor of Kingstown“ bekannt. Ihr eleganter Auftritt würde hervorragend in die glamouröse Bond-Welt passen.

Emma Laird könnte unter anderem dank ihrer markanten Gesichtszüge gut zur Bond-Welt passen.
Emma Laird könnte unter anderem dank ihrer markanten Gesichtszüge gut zur Bond-Welt passen.(Bild: APA/AFP/BENJAMIN CREMEL)

Wer wird Bond Girl 2?
Laut Roald Dahl ist Bond Girl 2 stets Bonds Gegenspielerin: „Sie arbeitet für den Feind und ist im mittleren Drittel des Films zu sehen.“

Im Rennen für Bond Girl 2 steht Popstar Dua Lipa (31). Sie stellte ihre schauspielerischen Fähigkeiten bereits im Film „Barbie“ unter Beweis. Mit ihrer selbstbewussten Ausstrahlung könnte sie die verführerische Gegenspielerin des Agenten verkörpern.

Sängerin Dua Lipa könnte mit ihrer selbstbewussten Ausstrahlung als verführerische ...
Sängerin Dua Lipa könnte mit ihrer selbstbewussten Ausstrahlung als verführerische Gegenspielerin Bonds agieren.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Roy Rochlin)

Sadie Sink (24) wurde als Max Mayfield in „Stranger Things“ zum Star. Ihr kämpferisches Auftreten könnte ideal ins Profil der frechen Gegenspielerin von 007 passen.

Kämpft sich Sadie Sink für die Rolle als Bond Girl 2 durch?
Kämpft sich Sadie Sink für die Rolle als Bond Girl 2 durch?(Bild: AFP/ADRIAN DENNIS)

Und wer wird Bond-Girl 3? 
Bond-Girl 3 darf keinesfalls sterben. Dahl: „Sie ist leidenschaftlich auf Bonds Seite. Sie nimmt das letzte Drittel des Films ein. Außerdem darf sie Bond bis ganz zum Schluss der Geschichte keinerlei anzügliche Freiheiten gestatten. Das heben wir uns für das Filmende auf.“

Für die Rolle von Bond Girl Nummer 3 steht Chase Infiniti (26) im Raum. Die 26-Jährige stand bereits an der Seite von Leonardo DiCaprio in „One Battle After Another“ vor der Kamera. Mit ihrer Action-Erfahrung könnte sie eine Rolle übernehmen, die Bond nicht nur den Kopf verdreht, sondern ihn im Kampf gegen das Böse auch tatkräftig unterstützt.

Verdreht sie Bond den Kopf? Chase Infiniti hat gute Chancen!
Verdreht sie Bond den Kopf? Chase Infiniti hat gute Chancen!(Bild: AP/Jordan Strauss)

Und wer wird Bond? 
Nun gilt es nur noch zu klären, wer als nächstes die Rolle des Agenten 007 übernehmen wird. Heiße Kandidaten sind Jack Lowden (36) und Callum Turner (36). Besonders spannend: Turner ist seit Mai 2026 mit Bond-Girl-Anwärterin Dua Lipa verheiratet. Vielleicht steht das Pärchen bald gemeinsam vor der Kamera?

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Eine offizielle Entscheidung, wer als nächster James Bond infrage kommt, steht unmittelbar bevor und wird noch für 2026 erwartet. 

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