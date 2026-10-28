Heißes Rennen: Welche Beauty wird neues Bond-Girl?

Wer wird im nächsten Bond-Streifen dem charmanten Agenten den Kopf verdrehen? Und wer wird seine heiße Gegenspielerin? Die Rolle des Bond-Girls ist begehrt, Gerüchten zufolge stehen sechs Schönheiten ganz oben auf der Liste. Und was viele nicht wissen: Bei der Auswahl der Kandidatinnen halten sich die Produzenten an eine geheime Formel ...