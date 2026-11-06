Im Pub verplappert: Ist ER der neue James Bond?

Vor fünf Jahren hängte Daniel Craig mit dem Film „Keine Zeit zu Sterben“ seine Lizenz zum Töten an den Nagel. Seitdem beschäftigt die 007-Fans nur eine Frage: Wer folgt in seine Fußstapfen? Und während noch über letzte Castings und mehrere Favoriten berichtet wird, könnte der neue Bond bereits feststehen – und ausgerechnet bei einem feuchtfröhlichen Pub-Abend das wohl bestgehütete Geheimnis gelüftet worden sein.
Wie „The Sun“ berichtete, soll wohl Josh O‘Connor bald als neuer 007 zu sehen sein. Woher die britische Zeitung die Information hat? Ausgerechnet von einem Schauspielkollegen des 36-Jährigen, der in der Netflix-Hitserie „The Crown“ als Prinz Charles zu sehen war.
O‘Connor soll Geheimnis gelüftet haben
Während eines Pub-Besuchs und nach ein paar Bierchen habe dieser die Neuigkeiten ausgeplaudert, heißt es.
Die Information will der Schauspieler von O‘Connor selbst haben. Mit ihm stand er bis zuletzt für das Theaterstück „Golden Boy“ auf der Bühne und nach der letzten Vorstellung zu Halloween soll O‘Connor das Bond-Geheimnis gelüftet haben.
Noch keine offizielle Bestätigung
Wenige Tage später will der Insider, der die „Sun“ mit der Neuigkeit versorgte, mit O‘Connors Schauspiel-Kumpel im Londoner Pub „The French House“ ins Gespräch gekommen sein. Dieser konnte demnach die „Big News“ nicht für sich behalten. Nachdem der Insider Zweifel gehegt habe, ob die Informationen tatsächlich stimmen, habe der Schauspieler darauf beharrt, dass O‘Connor wirklich die begehrte Rolle ergattert habe.
Bislang wurde Josh O‘Connor allerdings nicht offiziell als neuer James-Bond-Darsteller bestätigt.
„Gibt nichts zu sagen“
Pikant: Erst in dieser Woche hatte sich der Brite in einem Interview zu Gerüchten, er sei als neuer 007 im Gespräch, geäußert. „Es ist ein unglaublich bizarrer ,Kneif mich, ich träume‘-Moment (…) allein schon, dass man im selben Satz genannt und für so etwas in Betracht gezogen wird“, sagte der 36-Jährige laut BBC.
In eine solche Kategorie eingeordnet zu werden, sei „außergewöhnlich“. „Aber ich fürchte, darüber hinaus gibt es nichts zu sagen“, fügte er hinzu.
Lowden und Turner ausgestochen?
Der Brite ist derzeit einer der gefragtesten Schauspieler. Er wurde zuletzt neben den ebenfalls britischen Schauspielern Jack Lowden („Slow Horses“) und Callum Turner („Masters of the Air“) für die Rolle des Geheimagenten James Bond gehandelt.
Der „Hollywood Reporter“ hatte O‘Connor schon vor fast zwei Jahren in einer Prognoseliste ins Gespräch gebracht. Seitdem hält sich das Gerücht hartnäckig.
Einer der neuen Filme von Josh O‘Connor ist „The Mastermind“ (2025) von Kelly Reichardt. Darin geht es um einen schlecht ausgeführten Kunstraub. In dem Tennisliebesfilm „Challengers“ (2024) spielte er an der Seite von Zendaya.
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