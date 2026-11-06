Im Pub verplappert: Ist ER der neue James Bond?

Vor fünf Jahren hängte Daniel Craig mit dem Film „Keine Zeit zu Sterben“ seine Lizenz zum Töten an den Nagel. Seitdem beschäftigt die 007-Fans nur eine Frage: Wer folgt in seine Fußstapfen? Und während noch über letzte Castings und mehrere Favoriten berichtet wird, könnte der neue Bond bereits feststehen – und ausgerechnet bei einem feuchtfröhlichen Pub-Abend das wohl bestgehütete Geheimnis gelüftet worden sein.