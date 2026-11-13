Aspangbahn: Lok in Brand, Personenzug evakuiert

Zug musste evakuiert werden

Aber zurück zum Anfang: Um 18.38 Uhr schrillten bei der Freiwilligen Feuerwehr Aspang die Alarmglocken. Alarmstufe 2 wurde ausgelöst. Schon während der Anfahrt bestätigte sich die dramatische Meldung: Die Diesellok eines Personenzugs stand tatsächlich in Brand.

Das Zugpersonal reagierte geistesgegenwärtig und wies die Reisenden an, zunächst in den letzten Waggon zu wechseln, der außerhalb des Gefahrenbereichs lag. Anschließend wurden sämtliche 17 Passagiere gemeinsam mit Kräften des Rettungsdienstes sicher evakuiert.

Florianis drangen in Lok vor

Während die Reisenden in Sicherheit gebracht wurden, rückten die Feuerwehrleute dem Feuer zu Leibe. Unter schwerem Atemschutz drangen sie ins Innere der Lok vor und bekämpften den Brand im Maschinenraum mit einer C-Löschleitung. Mit einer Wärmebildkamera kontrollierten sie anschließend, ob sich noch gefährliche Glutnester verbargen oder das Feuer erneut aufflammen könnte.