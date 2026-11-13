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17 Menschen gerettet

Aspangbahn: Lok in Brand, Personenzug evakuiert

Niederösterreich
13.11.2026 11:05
Die Lok geriet in Brand, der Zug musste evakuiert werden.
Die Lok geriet in Brand, der Zug musste evakuiert werden.(Bild: FF Aspang, BFKDO NK)
Porträt von Mark Perry
Von Mark Perry

Dramatische Szenen auf der Aspangbahn in Niederösterreich: Eine Diesellok ging in Flammen auf. Die Feuerwehr kämpfte unter Atemschutz gegen das Feuer und evakuierte 17 Passagiere.

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Es ist ein Albtraum für jeden Bahnreisenden: Plötzlich dringt Rauch aus der Lok, Flammen breiten sich aus – und ein Personenzug wird zur Gefahrenzone. Bei Aspang-Höll geriet am Donnerstagabend eine Diesellok der Aspangbahn in Brand. Für die 17 Reisenden begannen dramatische Minuten. Doch die Einsatzkräfte handelten rasch und brachten alle Passagiere sicher ins Freie.

Zug musste evakuiert werden
Aber zurück zum Anfang: Um 18.38 Uhr schrillten bei der Freiwilligen Feuerwehr Aspang die Alarmglocken. Alarmstufe 2 wurde ausgelöst. Schon während der Anfahrt bestätigte sich die dramatische Meldung: Die Diesellok eines Personenzugs stand tatsächlich in Brand.

Das Zugpersonal reagierte geistesgegenwärtig und wies die Reisenden an, zunächst in den letzten Waggon zu wechseln, der außerhalb des Gefahrenbereichs lag. Anschließend wurden sämtliche 17 Passagiere gemeinsam mit Kräften des Rettungsdienstes sicher evakuiert.

Florianis drangen in Lok vor
Während die Reisenden in Sicherheit gebracht wurden, rückten die Feuerwehrleute dem Feuer zu Leibe. Unter schwerem Atemschutz drangen sie ins Innere der Lok vor und bekämpften den Brand im Maschinenraum mit einer C-Löschleitung. Mit einer Wärmebildkamera kontrollierten sie anschließend, ob sich noch gefährliche Glutnester verbargen oder das Feuer erneut aufflammen könnte.

Bahnverkehr wurde unterbrochen
Für die Dauer der Löscharbeiten musste der Bahnverkehr auf der Aspangbahn eingestellt werden. Für die betroffenen Fahrgäste wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Nach rund zweieinhalb Stunden war der gefährliche Einsatz schließlich geschafft. Die Feuerwehr Aspang konnte einrücken. Die wichtigste Nachricht an diesem Abend: Alle 17 Reisenden blieben in Sicherheit. Was den Brand in der Diesellok ausgelöst hatte, war vorerst noch ungeklärt.

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