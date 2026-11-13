Nächster Coup: Einbruch bei Juwelier in Graz

Zwei Wochen nach dem spektakulären Einbruch bei einem bekannten Grazer Schmuckgeschäft schlugen Kriminelle jetzt wieder zu: In der Nacht auf Freitag brachen unbekannte Täter bei einem anderen Juwelier in der Landeshauptstadt ein und räumten eine Vitrine aus.
In der Nacht auf Freitag, gegen 2.20 Uhr, wurde die Polizei durch den Einbruchsalarm eines Juweliers in der Grazer Leonhardstraße verständigt. Als die Beamten kurze Zeit später eintrafen, fanden sie nur noch Glasscherben vor dem Geschäft, die Täter waren bereits geflüchtet.
Die Einbrecher dürften eine Glasscheibe an der Eingangstür eingeschlagen haben und so ins Innere gekommen sein. Dort machten sie sich dann an einer Vitrine zu schaffen und erbeuteten daraus Schmuckstücke, die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt.
Eine Fahndung der Polizei verlief vorerst ohne Erfolg. Das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz nahm die Ermittlungen auf. Am Tatort wurde eine Spurensicherung veranlasst. Zudem werden Videoaufzeichnungen ausgewertet.
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