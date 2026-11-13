Feuerteufel wollte mit Zeitschrift Wiese abfackeln

Alarmiert wurden die Florianijünger um kurz nach 19 Uhr. Kurz zuvor war der Brand auf einer Wiese zwischen Aschland und Roßbach ausgebrochen. „Die Freiwillige Feuerwehr Nassereith konnte das Feuer bzw. das entstandene Glutnest rasch lokalisieren und löschen“, heißt es von einem Sprecher der Polizei.