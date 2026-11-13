Feuerteufel wollte mit Zeitschrift Wiese abfackeln

Ein Feuerteufel trieb sein Unwesen in Nassereith im Tiroler Bezirk Imst am Donnerstag. Der Unbekannte steckte eine Zeitschrift in Brand und wollte damit eine Wiese abfackeln. Sowohl die Feuchtigkeit des Bodens als auch die Florianijünger verhinderten Schlimmeres.
Alarmiert wurden die Florianijünger um kurz nach 19 Uhr. Kurz zuvor war der Brand auf einer Wiese zwischen Aschland und Roßbach ausgebrochen. „Die Freiwillige Feuerwehr Nassereith konnte das Feuer bzw. das entstandene Glutnest rasch lokalisieren und löschen“, heißt es von einem Sprecher der Polizei.
Weitere Ermittlungen folgen
Offensichtlich steckte ein Feuerteufel hinter dem Brandausbruch, wie die Ermittlungen der Exekutive ergaben. „Es konnte festgestellt werden, dass das Feuer durch eine angezündete Zeitschrift ausgelöst wurde.“
Aufgrund der Feuchtigkeit des Bodens konnte sich der Brand nicht weiter ausbreiten. Weitere Ermittlungen zur Ausforschung des Feuerteufels sind im Gange. Die Freiwillige Feuerwehr Nassereith stand mit 28 Mann und vier Fahrzeugen im Einsatz.
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