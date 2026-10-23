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Bond-Kandidaten müssen zum beinharten 007-Casting!

Society International
23.10.2026 11:11
Sie sollen zu den letzten Kandidaten gehören: Callum Turner (l.) und Jack Lowden (r.). Am ...
Sie sollen zu den letzten Kandidaten gehören: Callum Turner (l.) und Jack Lowden (r.). Am Wochenende fällt bei einem beinharten letzten Casting angeblich die Entscheidung, wer die Kultrolle bekommt und neuer James Bond wird!(Bild: Krone-Collage/AFP/JAMIE MCCARTHY, AFP/AMY SUSSMAN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Es ist der derzeit härteste Männer-Model-Wettbewerb der britischen Filmgeschichte! Wer darf im maßgeschneiderten Smoking den Martini schütteln und für wen heißt es eiskalt: „Pack deine Koffer“?

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Liest man internationale Branchenmagazine richtig, so erinnert die Suche nach dem neuen James Bond im Spätherbst 2026 mehr an eine dramatische Final-Entscheidung bei „Germany’s Next Topmodel“ als an das ehrwürdige MI6.

Letztes Casting mit Stunts und Dialogen
Wie jetzt aus Branchenkreisen durchgesickert sein soll, läuft an diesem Wochenende in London das letzte, beinharte Casting der heißen Anwärter. Am Programm stünden dabei Stunts, Kamera-Präsenz und ein Dialog-Test. Regie-Schwergewicht Denis Villeneuve („Dune") will wissen, wer das Zeug hat, in die Fußstapfen von Daniel Craig zu treten.

Daniel Craig wurde als James Bond – hier im Bond-Film „Spectre“ – zum absoluten Superstar. Sein ...
Daniel Craig wurde als James Bond – hier im Bond-Film „Spectre“ – zum absoluten Superstar. Sein Nachfolger steht in Kürze feste.(Bild: Sony Pictures Releasing GmbH)

Das große Zittern: Wer steht im Bond-Finale?
Im Fokus der Casting-Crew sind Gerüchten zufolge: Hollywood-Schönling Callum Turner und „Slow Horses“-Star Jack Lowden! Sie gehören laut übereinstimmenden Medienberichten zu den Top-Favoriten, die sich jetzt vor der Kamera beweisen müssen. Eine Außenseiter-Chance wird aber auch Josh O’Connor, dem Darsteller von Prinz Charles in „The Crown“, eingeräumt. 

Das bekannte US-amerikanische Promi-Portal „Deadline“ berichtet, dass mindestens vier Darsteller eine Einladung zum Casting bekommen haben, aber nur drei nun antreten. 

Josh O’Connor
Josh O’Connor(Bild: APA/Xavier GALIANA / AFP)

Amazon MGM Studios hat sich seit dem Kauf der Mega-Rechte bereits extrem viel Zeit gelassen, einen neuen Bond-Darsteller zu enthüllen. Man wolle „mit Sorgfalt“ entscheiden, hieß es. Bis spätestens Ende 2026 – das nun näher rückt – soll der Doppel-Null-Agent aber fix feststehen. 

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