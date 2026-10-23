Bond-Kandidaten müssen zum beinharten 007-Casting!

Letztes Casting mit Stunts und Dialogen

Wie jetzt aus Branchenkreisen durchgesickert sein soll, läuft an diesem Wochenende in London das letzte, beinharte Casting der heißen Anwärter. Am Programm stünden dabei Stunts, Kamera-Präsenz und ein Dialog-Test. Regie-Schwergewicht Denis Villeneuve („Dune") will wissen, wer das Zeug hat, in die Fußstapfen von Daniel Craig zu treten.