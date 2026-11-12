Israel verbietet Politiker Mélenchon die Einreise

„Da ich um nichts gebeten habe, kann ich auch nicht enttäuscht sein. Mir wird die Einreise in ein Land verwehrt, in das ich gar nicht einreisen wollte“, reagierte er. Der israelische Botschafter in Paris habe ihm bereits gesagt, ihm wäre jede andere als Präsidentin beziehungsweise jeder andere als Präsident lieber. „Gut, das nehme ich zur Kenntnis, jedem seinen Geschmack“, sagte Mélenchon.