Hilfe in Not: Das sind alle Kärntner Leuchttürme

Wenn plötzlich das Licht ausgeht, kein Strom mehr da ist oder ich gar mein Haus verlassen muss – wo bekomme ich dann Hilfe? Genau dafür gibt es die Kärntner Leuchttürme: Sie sind krisenfeste Anlaufstellen, die Menschen in Ausnahmesituationen Orientierung, Informationen und Unterstützung bieten – etwa bei einem Blackout, Hochwasser oder anderen Katastrophen. Aber was bietet so ein Leuchtturm eigentlich und wer steht dahinter?