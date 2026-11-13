Hilfe in Not: Das sind alle Kärntner Leuchttürme

Ein Erdbeben, ein Blackout, verheerende Unwetter und Überschwemmungen – oft reichen wenige Momente und der Alltag steht still. Um die Versorgung in Notfällen sicherzustellen, hat das Land Kärnten Leuchttürme eingerichtet: Anlaufstellen, die Hilfesuchende mit Strom, Warmwasser und Essen versorgen.
Wenn plötzlich das Licht ausgeht, kein Strom mehr da ist oder ich gar mein Haus verlassen muss – wo bekomme ich dann Hilfe? Genau dafür gibt es die Kärntner Leuchttürme: Sie sind krisenfeste Anlaufstellen, die Menschen in Ausnahmesituationen Orientierung, Informationen und Unterstützung bieten – etwa bei einem Blackout, Hochwasser oder anderen Katastrophen. Aber was bietet so ein Leuchtturm eigentlich und wer steht dahinter?
In allen 132 Kärntner Gemeinden hat das Land Kärnten ein flächendeckendes Netz solcher Stellen eingerichtet. Inzwischen gibt es im gesamten Bundesland ganze 153 Leuchttürme – also mehr als einer pro Gemeinde.
Wo befindet sich der nächste Leuchtturm?
Entdecken Sie in unserer interaktiven Grafik, wo die Leuchttürme in Kärnten zu finden sind! Suchen Sie nach Ihrer Postleitzahl, Ihrem Ort oder Ihrer Gemeinde oder finden Sie die nächste Anlaufstelle zu Ihrem Standort.
Einen Überblick über alle Leuchttürme auf einer praktischen Grafik zum Ausdrucken und Aufhängen finden Sie hier. Im Zuge der „Combined Success 2026“ – der größten Notfallübung Österreichs, die von 13. bis 15. November in ganz Kärnten stattfindet, werden in einigen Städten und Gemeinden Leuchttürme aktiviert.
Was finden Hilfesuchende in einem Leuchtturm?
Leuchttürme bieten in erster Linie Informationen in Krisensituationen – aber unter anderem auch Strom, Warmwasser, Beleuchtung, Erste Hilfe, Kochgelegenheiten, Sanitäranlagen – auch barrierefrei – und Heizungsgelegenheiten (siehe Grafik unten).
Wie sorgen Sie selbst zu Hause für Notfälle vor? Diskutieren Sie in den Kommentaren mit!
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