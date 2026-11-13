Wehrdienst: „Grüner“ Schwenk von Kanzler Stocker

Umverteilung in Österreich kein Problem

Weniger Verständnis bringt der VP-Obmann für Einwände auf, dass von dem Zukunftsdepot Wohlhabende überproportional profitieren. Stocker verwies auf den international niedrigen Wert an Armutsgefährdeten, was er als Beleg dafür sieht, dass die Regierung hier gut unterwegs sei. In der Umverteilung habe man in Österreich kein Problem. Man müsse aber auch erfolgreich sein, was die Zukunft angehe und was gebe es Schöneres, als jungen Menschen einen guten Start zu ermöglichen.