Burnham will Deal mit der EU eingehen

Der britische Premierminister Andy Burnham hat über einen potenziellen Deal mit der EU gesprochen, der unter anderem britischen Unternehmen und jungen Menschen zugutekommen soll. Sein Land war Ende Jänner 2020 nach zähen Verhandlungen aus der Europäischen Union ausgetreten.
Seither versuchten britische Politikerinnen und Politiker meist, dem Thema EU zu entkommen. Andy Burnham befeuerte hingegen eine neue Debatte über eine Annäherung und brachte sogar einen Wiedereintritt als Möglichkeit in Spiel. Auch in Umfragen spricht sich inzwischen eine deutliche Mehrheit dafür aus.
„Wir haben einen potenziellen Deal in Aussicht, der britischen Unternehmen zugutekommen kann durch Bürokratieabbau und Kostensenkungen“, sagte Burnham nun vor einem Gespräch mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Auch junge Menschen und Verbraucherinnen und Verbraucher könnten von dem Abkommen profitieren, das bis zum EU-Großbritannien-Gipfel in Brüssel am 20. November abgeschlossen sein soll. Von der Leyen sprach von „harten Verhandlungen“ vor einem „wichtigen Gipfel“.
Handel mit Lebensmitteln, Arbeitsprogramm
Britische Medien hatten in den vergangenen Wochen berichtet, dass ein vereinfachter Handel mit Lebensmitteln kommen könnte. Dafür müssten sich die Britinnen und Briten verpflichten, europäische Standards einzuhalten, was wiederum die Möglichkeiten zu Handelsabkommen mit anderen Staaten wie den USA einschränkt. Auch ein Programm, das jungen Menschen das Studieren und Arbeiten auf der jeweils anderen Seite des Ärmelkanals erleichtern soll und schon seit Langem im Gespräch ist, könnte realisiert werden.
„Mehr Chancen für junge Leute. Einfacherer Handel mit Agrar- und Lebensmittelprodukten. Und eine engere Zusammenarbeit im Bereich der wirtschaftlichen Sicherheit“, stellte von der Leyen in Aussicht. Laut der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas werden die Verhandlungen „nicht so einfach sein“. „Aber ich denke, wir können kleine Schritte machen.“ Großbritannien und die EU seien gemeinsam sowohl wirtschaftlich als auch in Bezug auf die Sicherheit stärker.
Großbritanniens Regierung trat 2020 aus der Europäischen Union aus. 2016 hatte sich die Bevölkerung knapp dafür ausgesprochen.
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