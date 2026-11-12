Burnham will Deal mit der EU eingehen

Handel mit Lebensmitteln, Arbeitsprogramm

Britische Medien hatten in den vergangenen Wochen berichtet, dass ein vereinfachter Handel mit Lebensmitteln kommen könnte. Dafür müssten sich die Britinnen und Briten verpflichten, europäische Standards einzuhalten, was wiederum die Möglichkeiten zu Handelsabkommen mit anderen Staaten wie den USA einschränkt. Auch ein Programm, das jungen Menschen das Studieren und Arbeiten auf der jeweils anderen Seite des Ärmelkanals erleichtern soll und schon seit Langem im Gespräch ist, könnte realisiert werden.