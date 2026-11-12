Lichterfeste in dunkler Zeit: Was wir wie feiern

„Zauber der Weihnacht – Von Lichterfesten, Raunächten und allerlei Bräuchen“, Verlag Heyn.

Im Buchhandel und in der „Krone“-Vorteilswelt

Auf 128 Seiten beschreibt Heimo Schinnerl Traditionen vom Martinstag bis Mariä Lichtmess; erhältlich im Buchhandel um 19,90 Euro und auf der Brauchtumsmesse von 13. bis 15. November in der Klagenfurter Messehalle 4.

Gedruckt wurde zudem eine eigene „Krone“-Edition – mit gleichem Inhalt, aber für „Krone“-Bonus-Card-Besitzer demnächst über die „Krone-Vorteilswelt“ zu einem noch attraktiveren Preis!

Demnächst auf: https://vorteilswelt.krone.at/lesen