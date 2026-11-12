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Zauber der Weihnacht

Lichterfeste in dunkler Zeit: Was wir wie feiern

Kärnten
12.11.2026 22:01
Heimo Schinnerl mit seinem Buch „Zauber der Weihnacht“ – ein Buch für alle, die gern feiern und ...
Heimo Schinnerl mit seinem Buch „Zauber der Weihnacht“ – ein Buch für alle, die gern feiern und mehr über die Traditionen wissen wollen. Im Buchhandel und in der „Krone“-Vorteilswelt!(Bild: Evelyn Hronek)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Reich an Traditionen sind die Wochen zwischen Martini und Lichtmess: Wie sich Menschen seit vielen Generationen den Advent verkürzen und die Vorweihnachtszeit genießen. Und welches Buch alles spannenden Informationen zu den Bräuchen bringt.

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Advent und Weihnachten gehen an niemandem einfach so vorüber. Auch wer nicht aus tiefem, christlichem Glauben heraus auf das große Fest zugeht, schätzt doch Kerzenschein und Kekse, einen Christkindlmarktbesuch und Geschenke.

Worauf sich die Traditionen gründen
Die vielen Bräuche im Weihnachtsfestkreis hat der Klagenfurter Ethnologe Heimo Schinnerl über Jahrzehnte erforscht und zahllose Traditionen bis zu ihren Wurzeln zurückverfolgt, worüber „Krone“-Leser immer wieder auf der sonntäglichen „Volkskultur in Kärnten“-Doppelseite staunen konnten. Mittlerweile hat er in Zusammenarbeit mit der „Kärntner Krone“ und dem Klagenfurter Verlag Heyn ein Buch herausgebracht: „Zauber der Weihnacht – Von Lichterfesten, Raunächten und allerlei Bräuchen“ bietet spannende Erklärungen zum Brauchtumsschatz.

Kein Advent ohne Adventkalender – mancherorts ist er so große wie ein Haus, seine Türchen sind ...
Kein Advent ohne Adventkalender – mancherorts ist er so große wie ein Haus, seine Türchen sind die Fenster eines Gebäudes – wie in Feldkirchen am Rathaus.(Bild: Dieter Arbeiter)
Vier Kerzen hat heute unser Adventkranz; nach altem Brauch drei violette und eine rosa.
Vier Kerzen hat heute unser Adventkranz; nach altem Brauch drei violette und eine rosa.(Bild: Erzdiözese Salzburg/Hiva Naghshi)

Lichterfeste im Winter
Vor dem Heiligen Abend, an dem in vielen Wohnzimmern ein hell erleuchteter Christbaum steht, wird ein anderes Lichterfest gefeiert: Am 11. November ist der Gedenktag des heiligen Martin. Weil an dem Tag die Handwerksmeister ihre Gesellen zu einem Festmahl einluden und weil um diese Zeit das Tagwerk nur im Kerzenschein vollendet werden konnte, wurden Lichterzüge üblich. In Laternenfesten in Kindergärten und Volksschulen ist dieser Brauch noch lebendig.

Wartezeit verkürzen
Am 29. November beginnt heuer der Advent, die Zeit, sich auf die Ankunft Jesu vorzubereiten. Vier Wochen des Wartens auf den Christbaum und die Geschenke – eine Zeit, die schon den Jugendlichen im Rauhen Haus in Hamburg lang vorkam: Der evangelische Theologe und Pädagoge Johann Hinrich Wichern hat daher 1839 auf einem hölzernen Wagenrad für jeden Tag eine Kerze fixiert; jeden Tag im Advent wurde eine zusätzliche Kerze angezündet. Zu Weihnachten war der Saal in der Erziehungsanstalt hell erleuchtet!

Das Buch zum Festkreis

„Zauber der Weihnacht – Von Lichterfesten, Raunächten und allerlei Bräuchen“, Verlag Heyn.

Im Buchhandel und in der „Krone“-Vorteilswelt
Auf 128 Seiten beschreibt Heimo Schinnerl Traditionen vom Martinstag bis Mariä Lichtmess; erhältlich im Buchhandel um 19,90 Euro und auf der Brauchtumsmesse von 13. bis 15. November in der Klagenfurter Messehalle 4.

Gedruckt wurde zudem eine eigene „Krone“-Edition – mit gleichem Inhalt, aber für „Krone“-Bonus-Card-Besitzer demnächst über die „Krone-Vorteilswelt“ zu einem noch attraktiveren Preis!

Demnächst auf: https://vorteilswelt.krone.at/lesen

Der Kranz wurde im Lauf der Zeit kleiner: Auf den heute üblichen Immergrün-Kränzen stecken vier Kerzen, eine für jeden Adventsonntag. Nach alter Tradition sind die Kerzen violett; die Farbe der Buße, denn der Advent ist eine Fastenzeit. Nur die Kerze für den dritten Sonntag ist rosa und steht für die Freude am Gaudete-Sonntag (Freuet euch).

Auch Adventkalender verkürzen seit der Mitte des 19. Jahrhunderts die Wartezeit bis Weihnachten. In manchen Orten und Städten, wie am Foto oben in Feldkirchen, wird ein ganzes Haus mit seinen Fenstern zum Adventkalender.

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