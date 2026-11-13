Kommentar: Nur vierstellig zum Doktor

Kennen Sie den Code ihrer E-Card? Das müssen Sie nicht unbedingt, denn er steht deutlich und sichtbar drauf: Eine vierstellige Zahl und dann das Geburtsdatum. Mit der Karte öffnet sich der Weg zur gesundheitlichen Versorgung. Wohlfeile 26,85 Euro beträgt die jährlich ansteigende Gebühr, auch die Pensionisten müssen ab jetzt zahlen. Eine Protestwelle rollt an. Verständlich.
Noch viel wichtiger wird ein anderer, ebenfalls vierstelliger Code, den so mancher -entgegen aller Warnungen-auf einem sorgsam gefalteten kleinen Zettel in der Geldtasche verbirgt: Die geheime Bankomat-Zahl. So wie in Gaststätten und Kaffeehäusern längst üblich, benötigen Sie den Code auch bei immer mehr Ärzten. Hier der Befund, da der Kartenterminal. Nach dem Aufatmen über die guten Blutwerte fällt das prompte Eintippen leichter. Die Medizin geht finanziell online. Check und cash. Das Durchschnittshonorar für die Top-Untersuchung bewegt sich um die 300 Euro.
Ist dies eine Zwei-Klassen-Medizin? Natürlich, denn durch das System der so genannten Wahl-Ärzte ist das längst Realität geworden. Nur möchte dies keiner offen aussprechen. Es wird eher vernebelt: Mit dem Gang zum privaten Arzt würden die Patienten das Kassen-System entlasten. Und einen Bruchteil des Honorars zahle diese ohnehin zurück.
Ein wenig Statistik dazu: 151,5 Millionen Euro wird 2026 das Defizit der ÖGK, der Gesundheitskasse betragen. Sie wird grundsätzlich von Gewerkschaftern geführt, so hat das die Politik in Verträgen zementiert. Auch die bisher so potente Beamtenversicherung, der man im Zuge der Reform die Versorgung der Eisenbahner und Bergarbeiter umgehängt hat, brauchte ihre Rücklagen auf: Hier wird der Selbstbehalt von 10 auf 20 Prozent erhöht.
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