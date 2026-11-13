Kommentar: Nur vierstellig zum Doktor

Noch viel wichtiger wird ein anderer, ebenfalls vierstelliger Code, den so mancher -entgegen aller Warnungen-auf einem sorgsam gefalteten kleinen Zettel in der Geldtasche verbirgt: Die geheime Bankomat-Zahl. So wie in Gaststätten und Kaffeehäusern längst üblich, benötigen Sie den Code auch bei immer mehr Ärzten. Hier der Befund, da der Kartenterminal. Nach dem Aufatmen über die guten Blutwerte fällt das prompte Eintippen leichter. Die Medizin geht finanziell online. Check und cash. Das Durchschnittshonorar für die Top-Untersuchung bewegt sich um die 300 Euro.