„Netter Herr“ fuhr 86-Jährigen heim und stahl Geld

In Klagenfurt hat ein Krimineller einen Pensionisten beim Besuch einer Bank beobachtet – und ihm gleich Hilfe angeboten, um ihn zuhause zu bestehlen.
Bargeld hatte ein 86-jähriger Klagenfurter am Donnerstag gegen 10.30 Uhr bei einer Bank abgehoben. Auf seinem Heimweg wurde er von einem bislang unbekannten Mann angesprochen. Dieser bot ihm an, ihn nach Hause zu fahren. Der 86-Jährige nahm das Angebot an und lud den Mann in sein Wohnhaus ein.
Im Plauderton fragte der Unbekannte den 86-Jährigen, wie viel Bargeld er bei sich habe. Daraufhin legte der Pensionist das Bargeld aus seiner Brieftasche auf den Küchentisch. Der Kriminelle ergriff in einem unbeobachteten Moment mehrere Hundert Euro und flüchtete anschließend aus dem Wohnhaus.
Der Mann soll etwa 60 Jahre alt und 1,75 Meter groß sein, kurze braune Haare haben und Kärntner Dialekt sprechen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.