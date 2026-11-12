„Netter Herr“ fuhr 86-Jährigen heim und stahl Geld

Bargeld hatte ein 86-jähriger Klagenfurter am Donnerstag gegen 10.30 Uhr bei einer Bank abgehoben. Auf seinem Heimweg wurde er von einem bislang unbekannten Mann angesprochen. Dieser bot ihm an, ihn nach Hause zu fahren. Der 86-Jährige nahm das Angebot an und lud den Mann in sein Wohnhaus ein.