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Nach Bankbesuch

„Netter Herr“ fuhr 86-Jährigen heim und stahl Geld

Kärnten
12.11.2026 20:58
Bankomaten befinden sich oft an Hausfassaden, jeder kann sehen, wenn man Geld abhebt. Umso ...
Bankomaten befinden sich oft an Hausfassaden, jeder kann sehen, wenn man Geld abhebt. Umso vorsichtiger sollte man sein!(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

In Klagenfurt hat ein Krimineller einen Pensionisten beim Besuch einer Bank beobachtet – und ihm gleich Hilfe angeboten, um ihn zuhause zu bestehlen.

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Bargeld hatte ein 86-jähriger Klagenfurter am Donnerstag gegen 10.30 Uhr  bei einer Bank abgehoben. Auf seinem Heimweg wurde er von einem bislang unbekannten Mann angesprochen. Dieser bot ihm an, ihn nach Hause zu fahren. Der 86-Jährige nahm das Angebot an und lud den Mann in sein Wohnhaus ein.

Im Plauderton fragte der Unbekannte den 86-Jährigen, wie viel Bargeld er bei sich habe. Daraufhin legte der Pensionist das Bargeld aus seiner Brieftasche auf den Küchentisch. Der Kriminelle ergriff in einem unbeobachteten Moment mehrere Hundert Euro und flüchtete anschließend aus dem Wohnhaus.

Der Mann soll etwa 60 Jahre alt und 1,75 Meter groß sein, kurze braune Haare haben und Kärntner Dialekt sprechen.

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