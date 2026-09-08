Schwarzenegger: „Österreich ist ein Teil von mir“

Dass er mit dem Schauspielern in die Fußstapfen seines Vaters Arnold Schwarzenegger getreten ist, sei nicht immer leicht: „Ich muss meinen eigenen Weg finden. Mein Vater kommt aus einer ganz anderen Ära. Sein ganzer Traum und sein wichtigstes Ziel war es immer, überall seinen Namen zu sehen und immer die Nummer eins zu sein. Für mich ist das anders. Ich versuche, Rollen zu finden, die mich begeistern, auch wenn sie, wie in diesem Film, klein sind.“ Aber: „Ich habe unglaublich viel von meinem Vater – und auch meiner Mutter – über das Leben gelernt. Dad hat immer vorgelebt, dass man einfach sehr hart arbeiten muss, um sein Ziel zu erreichen.“