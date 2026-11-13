Süße News: Avril Lavigne zum ersten Mal Mama!

Lavigne teilte erste Baby-Fotos

Das zweite Foto zeigt Lavigne mit ihrer kleinen Tocher auf ihrem Arm. Liebevoll hält die Sängerin ihr Baby, das einen Body mit Leopardenprint und ein dazu passendes Haarband trägt. Auf dem dritten Bild stehen drei schwarz-weiß karierte Paar Vans-Sneakers nebeneinander auf einem Skateboard. Neben den Schuhen der Eltern steht eine Mini-Version, die wohl Lavignes Nachwuchs gehört.