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„Mini-Prinzessin“

Süße News: Avril Lavigne zum ersten Mal Mama!

Society International
13.11.2026 18:19
Auf Instagram teilte die Sängerin die süßen Baby-News.
Auf Instagram teilte die Sängerin die süßen Baby-News.(Bild: Krone-Collage/Screenshot/Instagram @avrillavigne)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Avril Lavigne ist zum ersten Mal Mama geworden! Auf ihrem Instagram-Account hat die 42-Jährige die süßen News geteilt. Auch erste Bilder der Sängerin und ihrer Tochter gibt es zu sehen.

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„Unsere Miniprinzessin ist angekommen“, schreibt die frischgebackene Mutter zu einer Reihe von ersten Bildern ihres Kindes. Auf dem ersten der drei in Schwarz-Weiß gehaltenen Fotos halten die Eltern die winzige Hand des Mädchens.

Hier sehen Sie das Posting:

Lavigne teilte erste Baby-Fotos
Das zweite Foto zeigt Lavigne mit ihrer kleinen Tocher auf ihrem Arm. Liebevoll hält die Sängerin ihr Baby, das einen Body mit Leopardenprint und ein dazu passendes Haarband trägt. Auf dem dritten Bild stehen drei schwarz-weiß karierte Paar Vans-Sneakers nebeneinander auf einem Skateboard. Neben den Schuhen der Eltern steht eine Mini-Version, die wohl Lavignes Nachwuchs gehört.

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Für ihre Fans kamen die Baby-News wohl völlig überraschend. Lavigne hatte zuvor nichts über ihre Schwangerschaft verraten. Wer der Vater des Kindes ist, ist nicht bekannt. Die 42-Jährige war bereits zweimal verheiratet: Von 2006 bis 2010 mit „Sum41“-Sänger Deryck Whibley und von 2013 bis 2015 mit „Nickelback“-Sänger Chad Kroeger.

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