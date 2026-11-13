Kim Kardashian zeigt sexy Kurven im Häkelbody

Kim Kardashian scheint die Novembertage am Strand zu verbringen! Auf Instagram postete sie Fotos, wie sie vor einer traumhaften Kulisse am Strand spazieren geht, im Hintergrund sieht man das Meer und Palmen. Wo die Aufnahme gemacht wurde, ist nicht klar. In ihrer Bildunterschrift poste Kim lediglich eine Muschel ...