Kim Kardashian zeigt sexy Kurven im Häkelbody

Huch! Wem ist Kim Kardashian denn hier is Netz gegangen? Auf Instagram postete die 46-Jährige Fotos von ihrem Aufenthalt unter Palmen. Bei ihrem Outfit bleibt einem die Luft weg! Kim hüllt ihre sexy Kurven nämlich wie immer in einen heißen Fummel.
Kim Kardashian scheint die Novembertage am Strand zu verbringen! Auf Instagram postete sie Fotos, wie sie vor einer traumhaften Kulisse am Strand spazieren geht, im Hintergrund sieht man das Meer und Palmen. Wo die Aufnahme gemacht wurde, ist nicht klar. In ihrer Bildunterschrift poste Kim lediglich eine Muschel ...
Kim trägt auf ihren Urlaubsfotos natürlich kein echtes Fischernetz. Sie hüllt ihre Kurven in einen eng anliegender Body mit hohem Neckholder-Kragen:
Besonders auffällig ist das Material des Outfits, es besteht nämlich aus gehäkelter Makramee-Struktur mit dicken, texturierten Garnen. Die unterschiedlich großen Cut-Outs legen viel nackte Haut frei. Vor allem rund um das Dekolleté lässt Kim wie immer tief blicken!
Alles perfekt aufeinander abgestimmt
Das Outfit in gedecktem Mintgrün unterstreicht Kims bronzenen Teint und ihr wie immer dunkles, warmes Make-up perfekt. An den Handgelenken trägt Kim auffällig große Armreifen, die zum Teil aus demselben Material bestehen und farblich perfekt auf ihr Outfit abgestimmt sind.
Das Outfit passt einfach perfekt zu einem Urlaub am Meer! Es ist locker, lässig, gleichzeitig sexy und auffällig. Die User feiern Kim Kardashian für diesen Look. In den Kommentaren heißt es: „Kim, lass uns noch Luft zum Atmen, Babe!“ oder „Kim ist wirklich die schönste Frau der Welt“.
Von wegen Oma: Häkelware ist Trend!
Häkelware ist keineswegs altmodisch – im Gegenteil! Mit ihrem Strand-Outfit liegt Kim vollkommen im Trend. Outfits in Makramee und Crochet gehörten 2026 zu den großen Sommertrends. Die Mode-Welt feierte Häkelbodys, Crochet-Kleider und sogar gehäkelte Badebekleidung! Häkelmode bildet einen lockeren Kontrast zu klassischen Strickmustern.
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