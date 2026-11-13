Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Kim, lass uns atmen!“

Kim Kardashian zeigt sexy Kurven im Häkelbody

Star-Style
13.11.2026 17:00
Kim Kardashian schickte Grüße aus dem Urlaub. User kommentierten: „Kim, lass uns noch Luft zum ...
Kim Kardashian schickte Grüße aus dem Urlaub. User kommentierten: „Kim, lass uns noch Luft zum Atmen, Babe!“(Bild: Krone-Collage/https://www.instagram.com/kimkardashian)
Porträt von Silvia Ritter
Von Silvia Ritter

Huch! Wem ist Kim Kardashian denn hier is Netz gegangen? Auf Instagram postete die 46-Jährige Fotos von ihrem Aufenthalt unter Palmen. Bei ihrem Outfit bleibt einem die Luft weg! Kim hüllt ihre sexy Kurven nämlich wie immer in einen heißen Fummel.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Kim Kardashian scheint die Novembertage am Strand zu verbringen! Auf Instagram postete sie Fotos, wie sie vor einer traumhaften Kulisse am Strand spazieren geht, im Hintergrund sieht man das Meer und Palmen. Wo die Aufnahme gemacht wurde, ist nicht klar. In ihrer Bildunterschrift poste Kim lediglich eine Muschel ...

Kim trägt auf ihren Urlaubsfotos natürlich kein echtes Fischernetz. Sie hüllt ihre Kurven in einen eng anliegender Body mit hohem Neckholder-Kragen:

Uh la la! Kim sorgt im Häkelbody für Begeisterung!
Uh la la! Kim sorgt im Häkelbody für Begeisterung!(Bild: Krone-Collage/https://www.instagram.com/kimkardashian)

Besonders auffällig ist das Material des Outfits, es besteht nämlich aus gehäkelter Makramee-Struktur mit dicken, texturierten Garnen. Die unterschiedlich großen Cut-Outs legen viel nackte Haut frei. Vor allem rund um das Dekolleté lässt Kim wie immer tief blicken! 

Alles perfekt aufeinander abgestimmt
Das Outfit in gedecktem Mintgrün unterstreicht Kims bronzenen Teint und ihr wie immer dunkles, warmes Make-up perfekt. An den Handgelenken trägt Kim auffällig große Armreifen, die zum Teil aus demselben Material bestehen und farblich perfekt auf ihr Outfit abgestimmt sind.

Das Outfit passt einfach perfekt zu einem Urlaub am Meer! Es ist locker, lässig, gleichzeitig sexy und auffällig. Die User feiern Kim Kardashian für diesen Look. In den Kommentaren heißt es: „Kim, lass uns noch Luft zum Atmen, Babe!“ oder „Kim ist wirklich die schönste Frau der Welt“. 

Lesen Sie auch:
Kim Kardashian sorgte mit ihrem Look bei der Premiere zur zweiten Staffel von „All‘s Fair“ für ...
Tiefe Einblicke!
Kim Kardashian zeigt mehr als nur ihre sexy Kurven
03.11.2026
Netz im Meme-Rausch!
Skandal um Adventkalender von Kim Kardashian!
10.11.2026
Heißer Ausschnitt
Kim Kardashian heizt Fans im sexy X-Mas-Kleid ein!
10.11.2026

Von wegen Oma: Häkelware ist Trend!
Häkelware ist keineswegs altmodisch – im Gegenteil! Mit ihrem Strand-Outfit liegt Kim vollkommen im Trend. Outfits in Makramee und Crochet gehörten 2026 zu den großen Sommertrends. Die Mode-Welt feierte Häkelbodys, Crochet-Kleider und sogar gehäkelte Badebekleidung! Häkelmode bildet einen lockeren Kontrast zu klassischen Strickmustern. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Star-Style
13.11.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
123.588 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Oberösterreich
„Kinderfänger“ war ein engagierter Ortspolitiker
118.354 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der „Entführungsversuch“ passierte am Schulweg, konkret an einer Bushaltestelle. (Symbolbild).
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
110.418 mal gelesen
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Außenpolitik
Alarm an NATO-Ostflanke: Hunderttausende betroffen
833 mal kommentiert
NATO-Streitkräfte im Baltikum reagierten sofort und konnten die Bedrohungslage offenbar ...
Außenpolitik
Ex-Vertrauter offenbart Putins „teuflischen Plan“
832 mal kommentiert
Selbst für einen seiner früheren engsten Freunde ist Putin heute ein „Monster“.
Wirtschaft
Diesel-Knappheit: China verschärft globale Lage
704 mal kommentiert
Eine Raffinerieanlage in der ostchinesischen Stadt Nanjing
Mehr Star-Style
„Kim, lass uns atmen!“
Kim Kardashian zeigt sexy Kurven im Häkelbody
Heißer Ausschnitt
Kim Kardashian heizt Fans im sexy X-Mas-Kleid ein!
Mit Rehfell-Detail
Kylie Jenner verführte alle im heißen Bambi-Look!
Im Po-Kleid bei Gala
Huntington Whiteley mal freizügiger als Kardashian
Trägt Lieblingsstück
Kendall Jenner verführt in Rot und „unten ohne“
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf