Gewessler verteidigt im ORF Milliarden-Förderungen

„Komme aus Kopfschütteln nicht heraus“

Am geplanten Klimagesetz der schwarz-rot-pinken Koalition übte die Grünen-Chefin scharfe Kritik an der Bundesregierung. Die darin vorgesehenen Ziele seien aus ihrer Sicht unverbindlich und wirkungslos. „Kein Gesetz ist besser als dieses Gesetz. Ich komme aus dem Kopfschütteln gar nicht mehr heraus“, erklärte sie mit Blick auf die aktuelle Vorlage. Zudem kritisierte die frühere Ministerin die geplante Verlängerung des Zivildienstes und das Vorhaben, ein Asylzentrum in Ruanda einzurichten. Letzteres bezeichnete sie als „eine der teuersten symbolpolitischen Lösungen“, die vermutlich nicht funktionieren werde.