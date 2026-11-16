Zahlen enthüllt: So viel kostet uns Sozialbetrug

Die Fleißigen fühlen sich als Draufzahler

Wie viele so denken, zeigt eine Umfrage des Market-Instituts für die WKÖ unter 1004 Befragten. 66 Prozent finden, dass man in Österreich zu leicht an Sozialleistungen kommt. Nur 16 Prozent halten den Zugang für eher schwierig, 12 Prozent für genau richtig. Noch deutlicher fällt die Frage nach der Fairness aus. 67 Prozent meinen, wer im Beruf überdurchschnittlich viel leistet, werde vom Staat bei Steuern und Unterstützungen nicht gerecht behandelt. Nur 29 Prozent sehen das anders.