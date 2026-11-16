Sorry, Herr Dörfler! Keine Hoffnung in Sicht

Bemerkenswert aber auch, was mir schon am frühen Sonntagmorgen Gerhard Dörfler, Kärntner Landeshauptmann von 2008 bis 2013, schrieb. Der Ex-FPÖ-, BZÖ- und FPK-Politiker sandte ein Foto vom Sonnenaufgang über Himmelberg (!) und wünschte: „Möge das ein Hoffnungsschimmer gegen die von Ihnen beschriebene triste Situation sein.“ Dörfler liefert zwei Zitate mit. Sein Vater habe immer gesagt: „Pack ma’s an.“ Und eine Sportschuhmarke werbe mit: „Just do it.“ Es endlich zu tun, das, so meint der 71-Jährige, wäre die Aufgabe für alle in unserer „Gesellschaft des Jammerns“.

Wie recht er doch hat!