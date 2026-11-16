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15 Jahre WellCard – 15 Gewinnchancen!

Gewinnspiele
16.11.2026 00:01
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15 Jahre WellCard – feiern Sie mit und gewinnen Sie Wellness pur!
15 Jahre WellCard – feiern Sie mit und gewinnen Sie Wellness pur!(Bild: New Mediacheck GmbH)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

15 Jahre voller Entspannung, Genuss und unvergesslicher Wohlfühlmomente! Österreichs beliebter Wellnessgutschein die WellCard feiert ihren 15. Geburtstag – und lädt zu diesem besonderen Anlass zu einem attraktiven Gewinnspiel ein! Zum Jubiläum verlost WellCard 15 x Wellnessguthaben im Wert von jeweils 100 Euro. Machen Sie mit und sichern Sie sich Ihre Chance auf eine wohlverdiente Auszeit!

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(Bild: Wellcard)
(Bild: New Mediacheck GmbH)
(Bild: New Mediacheck GmbH)

Eine Karte – unzählige Wellnessmöglichkeiten 
Ob ein entspannter Tag in der Therme, wohltuende Stunden im Day Spa oder eine erholsame Auszeit im Wellnesshotel, mit der WellCard genießen Sie Wellness ganz nach Ihren Wünschen. Die Vorteile der WellCard auf einen Blick:

  • Über 800 Top-Partner: Eine riesige Auswahl an Thermen, Day Spas und Wellnesshotels.
  • Wellness in 12 Ländern: Entdecken Sie traumhafte Wohlfühlorte in Österreich und darüber hinaus.
  • Flexibel einlösbar: Entscheiden Sie selbst, wann und wo Sie Ihr Wellnessguthaben genießen möchten.
  • Das perfekte Geschenk zu Weihnachten oder einfach als kleine Aufmerksamkeit, mit der WellCard verschenken Sie Entspannung, Genuss und gemeinsame Glücksmomente.
(Bild: Wellcard)
(Bild: New Mediacheck GmbH)
(Bild: New Mediacheck GmbH)

15 Jahre Wellnessfreude – jetzt wird gefeiert!
Seit 2011 begeistert die WellCard Menschen, die sich selbst oder ihren Liebsten etwas Gutes tun möchten. Zum Jubiläum sagt WellCard Danke und verlost 15 × 100 Euro WellCard-Guthaben im Gesamtwert von 1.500 Euro!

So einfach können Sie gewinnen!
Mit etwas Glück gehören Sie zu den Gewinnern und können Ihr WellCard-Guthaben bei einem der zahlreichen Top-Partner für Ihre persönliche Wohlfühlauszeit einlösen. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 30. November, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil!

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Reisezeit“-Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden erhlaten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

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