15 Jahre WellCard – 15 Gewinnchancen!

So einfach können Sie gewinnen!

Mit etwas Glück gehören Sie zu den Gewinnern und können Ihr WellCard-Guthaben bei einem der zahlreichen Top-Partner für Ihre persönliche Wohlfühlauszeit einlösen. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 30. November, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil!