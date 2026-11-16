Parov Stelar lädt zum großen Heimspiel in Wien

Mitmachen und gewinnen

Der Auftritt am 4. Dezember 2026 in der Wiener Stadthalle zählt zu Parov Stelars größten Shows des Jahres und wird zu einem besonderen Heimspiel seiner internationalen Live-Saison. Hierfür verlost die „Krone“ 10x2 Karten. Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 25. November, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.