Parov Stelar lädt zum großen Heimspiel in Wien

Mehr als 1.000 Shows weltweit, zwei Jahrzehnte auf den internationalen Bühnen und ein unverwechselbarer Sound: Parov Stelar zählt längst zu den wichtigsten österreichischen Musikexporten. Am 4. Dezember 2026 kehrt der Ausnahmekünstler für ein besonderes Heimspiel in die Wiener Stadthalle zurück. Die „Krone“ verlost dafür 10x2 Stehplatzkarten.
Im Mittelpunkt des Abends steht Parov Stelars aktuelles künstlerisches Kapitel „Artifact“. Mit dem gleichnamigen Album schlägt der Musiker neue Wege ein und verbindet elektronische Präzision mit orchestralen Elementen, analogen Texturen und einer filmischen Atmosphäre. Einflüsse aus Stummfilm-Ästhetik, 80er-Synth-Sounds und dunkleren elektronischen Klangwelten treffen dabei auf jenen unverkennbaren Stil, mit dem Parov Stelar seit Jahren sein Publikum begeistert.
Neue Show trifft auf große Klassiker
Auch live soll „Artifact“ eine ganz eigene Welt eröffnen. Für die Wiener Stadthalle entsteht eine aufwendige Show, bei der Musik, Licht und visuelles Storytelling miteinander verschmelzen. Neben den neuen Arrangements dürfen sich Fans selbstverständlich auch auf ausgewählte Klassiker aus Parov Stelars bisherigem Schaffen freuen.
Für den Künstler selbst ist die Rückkehr nach Wien etwas Besonderes: Genau zehn Jahre nach seinem Stadthallen-Auftritt im Dezember 2016 kehrt er an denselben Ort zurück. Die neue Show soll laut Parov Stelar größer, visuell intensiver und emotionaler werden – ohne dabei seine musikalische Vergangenheit zu vergessen.
Mitmachen und gewinnen
Der Auftritt am 4. Dezember 2026 in der Wiener Stadthalle zählt zu Parov Stelars größten Shows des Jahres und wird zu einem besonderen Heimspiel seiner internationalen Live-Saison. Hierfür verlost die „Krone“ 10x2 Karten. Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 25. November, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.