Andrejewa setzt sich Krone bei WTA Finals auf

Mirra Andrejewa hat in dominanter Form das Jahresabschlussturnier der Tennisdamen gewonnen. Die erst 19-jährige Russin besiegte im Finale die Ukrainerin Elina Switolina 7:5, 6:3 und gewann damit die WTA Finals in Indian Wells ohne Satzverlust.
Nur 18 Games hatte Andrejewa bis zum Endspiel abgegeben, damit einen neuen Rekord aufgestellt, die 19 Games, die Justine Henin 2007 und Iga Swiatek 2023 abgegeben hatten, unterboten. Den Gesamtrekord der Polin, die vor drei Jahren dann auch im Finale nur ein Game abgegeben hatte, verpasste Andrejewa zwar, es wird ihr herzlich egal gewesen sein. Dominant war ihr Auftritt in der kalifornischen Wüste so oder so.
Im Finale musste sie allerdings heftig kämpfen, gab es im Duell der beiden großartigen Grundlinienspielerinnen tolle Ballwechsel und Breaks en masse. Doch dabei war es fast immer Andrejewa die vorlegte und Switolina damit nach und nach den Zahn zog. 55 hart umkämpfte Minuten dauerte es, bis sie mit 7:5 den ersten Satz im Sack hatte. Nach weiteren 54 Minuten holte sie sich auch den zweiten mit 6:3.
In Australien Griff nach Nummer eins
Im Frühjahr hatte Andrejewa bei den French Open ihren ersten Grand-Slam-Titel erobert, nun krönte sie ihre Traumsaison mit dem Triumph beim nach den vier Majors wichtigsten Turnier des Jahres. In der Weltrangliste wird die 19-Jährige damit als Nummer zwei überwintern – und wird bei den Australian Open sogar eine realistische Chance haben, den Thron zu erobern.
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