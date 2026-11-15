Andrejewa setzt sich Krone bei WTA Finals auf

Im Finale musste sie allerdings heftig kämpfen, gab es im Duell der beiden großartigen Grundlinienspielerinnen tolle Ballwechsel und Breaks en masse. Doch dabei war es fast immer Andrejewa die vorlegte und Switolina damit nach und nach den Zahn zog. 55 hart umkämpfte Minuten dauerte es, bis sie mit 7:5 den ersten Satz im Sack hatte. Nach weiteren 54 Minuten holte sie sich auch den zweiten mit 6:3.