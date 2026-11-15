Vorrang missachtet
Verletzte bei Jet-Kollision auf US-Flughafen
Zwei Flugzeuge sind am Samstag auf dem internationalen Flughafen von Miami (Florida) auf dem Rollfeld zusammengekracht. Zwei der 172 Menschen an Bord des Linienflugs von Copa Airlines wurden dabei leicht verletzt. An dem Unfall war eine Frachtmaschine des Logistikkonzerns UPS beteiligt.
Der gefährliche Zwischenfall ereignete sich nach einem stundenlangen landesweiten Flugstopp in den USA. Das Frachtflugzeug rollte laut FAA zur Startbahn für einen Flug nach Bogotá in Kolumbien, während das Copa-Flugzeug mit 166 Passagieren und sechs Besatzungsmitgliedern nach der Landung zum Gate fuhr. Dann kam es zum folgenschweren Crash auf einer Kreuzung (siehe Video unten).
Die linke Flügelspitze der Boeing 737 von Copa Airlines prallte den offiziellen Informationen zufolge gegen die Nase der Boeing 767 von UPS. Beide wurden beschädigt, wie Bilder zeigen. „Die Fluglotsen hatten die UPS-Besatzung angewiesen, dem Copa-Flug Vorrang zu gewähren“, heißt es in dem Bericht der FAA zum Vorfall.
Funkspruch: „Jemand hat uns getroffen“
In Audiomitschnitten der Funksprüche mit dem Kontrollturm ist zu hören, wie der Copa-Maschine die Freigabe zum Rollen erteilt wird, wie unter anderem der Sender Fox News berichtete. „Jemand hat uns getroffen“, sagt der Pilot oder die Pilotin des Passagierflugzeugs. Der Fluglotse sagt dem UPS-Piloten, dass dieser Vorrang hätte gewähren müssen. „Hast du das Flugzeug gerammt?“, fragt er. Die Antwort der UPS-Besatzung lautet: „Ja, wir sind zu weit vorgedrungen, und dann hat er uns mit dem Flügel gestreift.“ Die FAA untersucht den Vorfall.
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