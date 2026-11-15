Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vorrang missachtet

Verletzte bei Jet-Kollision auf US-Flughafen

Ausland
15.11.2026 23:16
Vor dem Zwischenfall herrschte ein stundenlanger Flugstopp in den USA. Im Bild sehen Sie den ...
Vor dem Zwischenfall herrschte ein stundenlanger Flugstopp in den USA. Im Bild sehen Sie den Flughafen von Miami.(Bild: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zwei Flugzeuge sind am Samstag auf dem internationalen Flughafen von Miami (Florida) auf dem Rollfeld zusammengekracht. Zwei der 172 Menschen an Bord des Linienflugs von Copa Airlines wurden dabei leicht verletzt. An dem Unfall war eine Frachtmaschine des Logistikkonzerns UPS beteiligt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der gefährliche Zwischenfall ereignete sich nach einem stundenlangen landesweiten Flugstopp in den USA. Das Frachtflugzeug rollte laut FAA zur Startbahn für einen Flug nach Bogotá in Kolumbien, während das Copa-Flugzeug mit 166 Passagieren und sechs Besatzungsmitgliedern nach der Landung zum Gate fuhr. Dann kam es zum folgenschweren Crash auf einer Kreuzung (siehe Video unten).

Die linke Flügelspitze der Boeing 737 von Copa Airlines prallte den offiziellen Informationen zufolge gegen die Nase der Boeing 767 von UPS. Beide wurden beschädigt, wie Bilder zeigen. „Die Fluglotsen hatten die UPS-Besatzung angewiesen, dem Copa-Flug Vorrang zu gewähren“, heißt es in dem Bericht der FAA zum Vorfall.

Lesen Sie auch:
Routinemäßige Wartearbeiten hatten den stundenlangen Flugstopp in den USA ausgelöst. Am Sonntag ...
Technik veraltet
Wartungsarbeiten lösten Flugstopp in den USA aus
15.11.2026
Medizinischer Notfall?
Mailand: Auto kracht auf Rollfeld in Privatjet
12.08.2026
Fataler Fehler
Tödlicher Flugzeugcrash: Lotse erteilte Freigabe
24.04.2026

Funkspruch: „Jemand hat uns getroffen“
In Audiomitschnitten der Funksprüche mit dem Kontrollturm ist zu hören, wie der Copa-Maschine die Freigabe zum Rollen erteilt wird, wie unter anderem der Sender Fox News berichtete. „Jemand hat uns getroffen“, sagt der Pilot oder die Pilotin des Passagierflugzeugs. Der Fluglotse sagt dem UPS-Piloten, dass dieser Vorrang hätte gewähren müssen. „Hast du das Flugzeug gerammt?“, fragt er. Die Antwort der UPS-Besatzung lautet: „Ja, wir sind zu weit vorgedrungen, und dann hat er uns mit dem Flügel gestreift.“ Die FAA untersucht den Vorfall.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
15.11.2026 23:16
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf