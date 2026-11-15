Verletzte bei Jet-Kollision auf US-Flughafen

Funkspruch: „Jemand hat uns getroffen“

In Audiomitschnitten der Funksprüche mit dem Kontrollturm ist zu hören, wie der Copa-Maschine die Freigabe zum Rollen erteilt wird, wie unter anderem der Sender Fox News berichtete. „Jemand hat uns getroffen“, sagt der Pilot oder die Pilotin des Passagierflugzeugs. Der Fluglotse sagt dem UPS-Piloten, dass dieser Vorrang hätte gewähren müssen. „Hast du das Flugzeug gerammt?“, fragt er. Die Antwort der UPS-Besatzung lautet: „Ja, wir sind zu weit vorgedrungen, und dann hat er uns mit dem Flügel gestreift.“ Die FAA untersucht den Vorfall.