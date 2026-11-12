Steirischer Landesrat zerreißt Sozialhilfe-Reform

Kurzfristiger Termin in Wien wird boykottiert

Der Freiheitliche kritisiert auch die Vorgangsweise der Bundesregierung, von ihm konsequent „Verliererampel“ genannt. Man sei erst am 22. Oktober kurzfristig über den Gesetzesentwurf informiert worden, die Begutachtungsfrist war mit drei Wochen außergewöhnlich kurz und endet am Freitag. Schon für Montag wurde in Wien ein Informationstermin „nach Begutachtung und vor Zuweisung an den Nationalrat“ angesetzt. Amesbauer bezweifelt, dass bis dahin alle Stellungnahmen ernsthaft geprüft und eingearbeitet werden.