Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Der große Verlierer“

Steirischer Landesrat zerreißt Sozialhilfe-Reform

Steiermark
12.11.2026 07:00
Der steirische FPÖ-Landesrat Hannes Amesbauer schießt gegen Wien.
Der steirische FPÖ-Landesrat Hannes Amesbauer schießt gegen Wien.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Jakob Traby
Von Jakob Traby

Vernichtend fällt die Kritik des steirischen Soziallandesrats für die österreichweite Sozialhilfe-Reform aus. Es drohen Millionen an zusätzlichen Kosten und noch mehr Bürokratie, meint Hannes Amesbauer (FPÖ). Einen Termin nächste Woche in Wien will er boykottieren. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Die Steiermark ist der große Verlierer dieser Sozialhilfe-Reform“, so das Fazit von Hannes Amesbauer. Der freiheitliche Soziallandesrat hat mit seiner Abteilung eine vernichtende Stellungnahme zur geplanten österreichweiten Vereinheitlichung verfasst. Diese soll ja bereits mit 1. Jänner in Kraft treten, die Bundesländer sollen dann neun Monate Zeit für die Umsetzung haben.

In den meisten Ländern werden die Regelungen verschärft. In der Steiermark hingegen gab es erst mit Februar eine große Reform, dabei wurde etwa der Höchstsatz für alleinstehende Erwachsene auf 95 Prozent abgesenkt. Das wird künftig nicht mehr möglich sein. Ansteigen werden, im Vergleich zur aktuellen steirischen Regelung, auch die Zuschläge für Kinder, Alleinerziehende und behinderte Menschen.

SPÖ-Sozialministerin Korinna Schumann
SPÖ-Sozialministerin Korinna Schumann(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Millionen-Plus oder Millionen-Minus?
Amesbauer rechnet daher mit zusätzlichen Ausgaben von zumindest zehn Millionen Euro. Berechnungen des SPÖ-geführten Sozialministeriums, die diese Woche auch ÖVP-Klubobmann Ernst Gödl nannte, sehen hingegen Einsparungen für die Steiermark von 7,3 Millionen Euro im Jahr vor – für Amesbauer nicht nachvollziehbar, auch weil die Daten dazu bisher nicht vorgelegt wurden.

Die von der Bundespolitik erwarteten Einsparungen sollen jedenfalls vor allem auf eine neue Integrationsphase zurückzuführen sein. Asylberechtigte erhalten künftig vier Monate lang nur 70 Prozent der Sozialhilfe und müssen verpflichtend an Integrationsmaßnahmen teilnehmen, sonst kann sie ihnen völlig gestrichen werden. Für die steirische Regierung sind dazu noch viele Fragen offen, sie befürchtet ein „hochkomplexes System“, das einen erheblichen Verwaltungsaufwand verursacht. Mögliche Sanktionen werden zudem eingeschränkt.  

Die Infografik zeigt die geplanten Sozialhilfesätze ab 2027 in Österreich. Nicht erwerbsfähige Personen sollen 1.230 Euro pro Monat erhalten. Asylberechtigte bekommen 861 Euro und mit Integrationszuschlag 1.016 Euro. In der Erwerbseingliederungsphase sind es ebenfalls 1.230 Euro. Für Kinder liegt der garantierte Mindestsatz pro Monat bei 307,47 Euro für ein Kind und sinkt bei mehreren Kindern, ab dem fünften Kind auf 147,59 Euro. Der mögliche Höchstsatz bleibt bei 307,47 Euro pro Kind, ab dem fünften Kind bei 147,59 Euro. Quelle: Sozialministerium.

Auch inhaltlich übt Amesbauer Kritik: „Wer bestimmte arbeitsmarktbezogene Maßnahmen absolviert, soll bereits die volle Sozialhilfe erhalten können, selbst wenn die Anforderungen bei Deutsch und Wertevermittlung noch gar nicht erfüllt sind. Wozu braucht es dann überhaupt noch einen eigenen Zuschlag für gesellschaftliche Integration?“

Kurzfristiger Termin in Wien wird boykottiert
Der Freiheitliche kritisiert auch die Vorgangsweise der Bundesregierung, von ihm konsequent „Verliererampel“ genannt. Man sei erst am 22. Oktober kurzfristig über den Gesetzesentwurf informiert worden, die Begutachtungsfrist war mit drei Wochen außergewöhnlich kurz und endet am Freitag. Schon für Montag wurde in Wien ein Informationstermin „nach Begutachtung und vor Zuweisung an den Nationalrat“ angesetzt. Amesbauer bezweifelt, dass bis dahin alle Stellungnahmen ernsthaft geprüft und eingearbeitet werden. 

Lesen Sie auch:
ÖVP-Klubobmann Ernst Gödl in der steirischen Parteizentrale am Grazer Karmeliterplatz. 
ÖVP-Klubobmann Gödl
Sozialhilfe neu: „Steiermark spart sich Millionen“
10.11.2026
Große Unterschiede
So viel Sozialhilfe gibt es künftig in den Ländern
24.10.2026
Neue Sozialhilfe steht
„Einfach Geld kassieren – das gibt es nicht mehr“
22.10.2026

„Das ist keine Einbindung, sondern eine Brüskierung der Bundesländer“, meint der FPÖ-Landesrat. Er stehe für eine „weitere Befehlsausgabe in Wien“ nicht zur Verfügung und wird nicht teilnehmen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
12.11.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

KI in Schulen
Verlernen unsere Kinder das Denken, Herr Minister?
krone.tv fragt nach
Christkindlmarkt-Besuch: Leistbar oder zu teuer?
Herzensmenschen geehrt
„Krone“-Gala feiert Niederösterreichs Helden
Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
154.737 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Formel 1
Toto Wolff deutlich: „Dann soll er daheimbleiben“
118.534 mal gelesen
Mercedes-Teamchef Toto Wolff
Gericht
50 Benko-Millionen in Liechtenstein gesichert
93.233 mal gelesen
Signa-Bauherr Benko errichtete 2014 mit seiner Mutter die Ingbe-Stiftung in Liechtenstein.
Motor
Ein Hersteller setzt Milliarden auf den Verbrenner
1091 mal kommentiert
Honda entwickelt einen neuen V6-Hybridantrieb für große US-Modelle, die ab 2027 auf den Markt ...
Außenpolitik
Alarm an NATO-Ostflanke: Hunderttausende betroffen
834 mal kommentiert
NATO-Streitkräfte im Baltikum reagierten sofort und konnten die Bedrohungslage offenbar ...
Innenpolitik
Die Wehrdienstreform steht wieder auf der Kippe
768 mal kommentiert
Die Verlängerung des Wehrdienstes war von Beginn an schwierig.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf