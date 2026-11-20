Drei Wochen nach dem Tod des gefeierten britischen Schauspielers, der vor allem durch seine Rollen in „Star Trek“ und „X-Men“ berühmt wurde, sind nun weitere Einzelheiten über seinen bislang geheimen Kampf gegen eine Demenzerkrankung ans Licht gekommen. Der in Yorkshire geborene Star verstarb am 28. Oktober im Alter von 86 Jahren in seinem Haus in Los Angeles. Sein Tod wurde am darauffolgenden Tag öffentlich gemacht.