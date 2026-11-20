Die genaue Todesursache von Patrick Stewart ist nun auf seiner Sterbeurkunde vermerkt worden, außerdem wurde die ungewöhnliche Bestattung bekannt, die der Star sich gewünscht hat.
Drei Wochen nach dem Tod des gefeierten britischen Schauspielers, der vor allem durch seine Rollen in „Star Trek“ und „X-Men“ berühmt wurde, sind nun weitere Einzelheiten über seinen bislang geheimen Kampf gegen eine Demenzerkrankung ans Licht gekommen. Der in Yorkshire geborene Star verstarb am 28. Oktober im Alter von 86 Jahren in seinem Haus in Los Angeles. Sein Tod wurde am darauffolgenden Tag öffentlich gemacht.
Details der Sterbeurkunde
Wie das US-Portal „TMZ“ berichtet, sind auf seiner Sterbeurkunde ein Herz-Lungen-Stillstand sowie eine neurokognitive Störung mit Lewy-Körpern als Todesursache aufgeführt. Zuvor hatte seine Familie bestätigt, dass Stewart an Alzheimer und Lewy-Körper-Demenz gelitten hatte.
In einer Mitteilung auf den offiziellen Social-Media-Kanälen von Patrick hieß es: „Mit großer Trauer geben wir bekannt, dass Sir Patrick Stewart gestern in seinem Zuhause in Los Angeles verstorben ist. In seinen letzten Stunden wurde er liebevoll von seiner geliebten Ehefrau Sunny umsorgt. Vorausgegangen war ein kurzer, bewegender Weg mit Alzheimer und Lewy-Körper-Demenz.“
Weiter erklärte die Familie, Stewart sei von Angehörigen und Freunden liebevoll begleitet worden. In seinen letzten Stunden hätten ihn Musik, Gebete, Tränen und Lachen umgeben. „Wir werden für immer den friedlichen Ausdruck und die Nachdenklichkeit in seinem Gesicht in Erinnerung behalten – eine bleibende Erinnerung an seine unerschütterliche Anmut“, ergänzten Stewarts Angehörigen.
Die Diagnose war vor seinem Tod nicht öffentlich bekannt gewesen. Bei der Lewy-Körper-Demenz handelt es sich um eine fortschreitende neurologische Erkrankung, die das Gedächtnis, das Denkvermögen, das Verhalten und die Bewegungsfähigkeit beeinträchtigen kann. Auch Alzheimer ist eine fortschreitende Form der Demenz. Beide Erkrankungen beeinflussen, wie Betroffene ihre Umwelt wahrnehmen und mit ihr interagieren.
Ungewöhnliche Bestattung per Aquamation
Aus der Sterbeurkunde geht laut Bericht außerdem hervor, dass Stewarts sterbliche Überreste am 3. November durch alkalische Hydrolyse zerkleinert wurden.
Dabei handelt es sich um eine wasserbasierte, auch Aquamation genannte Alternative zur herkömmlichen Feuerbestattung. Wasser, alkalische Chemikalien und Wärme beschleunigen dabei den natürlichen Zersetzungsprozess des Körpers. Übrig bleiben eine sterile Flüssigkeit sowie weiche, helle Knochenreste.
Die getrockneten Knochen werden zerkleinert und wie Einäscherungsasche in einer Urne übergeben. Die zurückbleibende Flüssigkeit werde je nach Vorgaben gefiltert und abgeleitet, heißt es in Berichten. In Österreich ist diese Art der Wassereinäscherung nicht üblich.
Große Trauer unter Kollegen
Nach seinem Tod würdigten zahlreiche Persönlichkeiten aus der Unterhaltungsbranche den Schauspieler, darunter ehemalige Kollegen aus den Filmreihen „Star Trek“ und „X-Men“. Auch William Shatner, der in der ursprünglichen „Star Trek“-Fernsehserie Captain James T. Kirk verkörperte, nahm auf X Abschied.
„Sir Patrick Stewart war ein Freund, ein Kollege und ein großartiger Schauspieler“, schrieb der 95-Jährige. Captain Picard habe für die besten Seiten der Menschheit gestanden – ebenso wie der Mann, der ihn spielte. Shatner selbst habe Stewart und dessen Arbeit stets mit großer Zuneigung und Bewunderung betrachtet.
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