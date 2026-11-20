Schwere Vorwürfe gibt es gegen eine rumänische Pflegekraft in der Obersteiermark: Die 40-Jährige soll mit den Bankomatkarten zweier pflegebedürftiger Personen in großem Stil eingekauft und sich sogar in beiden Testamenten als Alleinerbin eingesetzt haben. Jetzt klickten die Handschellen.
Der Fall flog auf, als Angehörige einer im Alter von 70 Jahren verstorbenen Frau Unstimmigkeiten bei der Nachlassregelung feststellten. Die Frau, die schwer körperlich beeinträchtigt und auf eine 24-Stunde-Betreuung angewiesen war, wurde in Knittelfeld von der 40-Jährigen gepflegt. Die Angehörigen erstatteten Anzeige, im Zuge der Erhebungen kam auch ein ähnlich gelagerter Fall eines 68-jährigen Pflegebedürftigen ans Licht.
Mit Bankomatkarten der Opfer eingekauft und abgehoben
Die Rumänin, die von Oktober 2019 bis April 2026 als Pflegekraft in Knittelfeld tätig war, soll die Hilflosigkeit der beiden Senioren ausgenützt haben. Mit den Bankomatkarten der beiden Opfer soll sie unter anderem in Bekleidungsgeschäften eingekauft und auch mehrfach Bargeld behoben haben.
Ebenso schwer wiegt der Verdacht der Urkundenfälschung. „Durch Manipulation, Täuschung und falsche Versprechungen“ soll sie sich in beiden Testamenten zur Alleinerbin gemacht haben, so die Landespolizeidirektion am Freitag – ein Fall von Fälschung besonders geschützter Urkunden. Unter anderem kam es zu einem Schenkungsvertrag über ein Wohnhaus, der zum Glück für die Hinterbliebenen bereits rückgängig gemacht werden konnte. Dennoch bezifferte die Polizei den bisher bekannten Schaden auf mehrere Zehntausend Euro.
Suche nach weiteren Opfern
Die 40-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und in die Justizanstalt Leoben eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an, unter anderem wurden bei der Festnahme mehrere Datenträger sichergestellt. Allfällige weitere Geschädigte sollen sich mit der Polizeiinspektion Knittelfeld in Verbindung setzen.
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