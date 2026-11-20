Ebenso schwer wiegt der Verdacht der Urkundenfälschung. „Durch Manipulation, Täuschung und falsche Versprechungen“ soll sie sich in beiden Testamenten zur Alleinerbin gemacht haben, so die Landespolizeidirektion am Freitag – ein Fall von Fälschung besonders geschützter Urkunden. Unter anderem kam es zu einem Schenkungsvertrag über ein Wohnhaus, der zum Glück für die Hinterbliebenen bereits rückgängig gemacht werden konnte. Dennoch bezifferte die Polizei den bisher bekannten Schaden auf mehrere Zehntausend Euro.