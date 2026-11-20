Es sind die üblichen motivierenden Worte, wenn ein neuer Trainer beginnt. Die Fans des 20-fachen englischen Fußballmeisters haben sie schon so oft gehört. Seit dem Abschied von Trainerlegende Sir Alex Ferguson 2013 haben sieben Cheftrainer versucht, ManUnited wieder zu Erfolgen zu führen, Interimslösungen nicht mitgezählt. Doch die Anhänger warten immer noch auf die erste Meisterschaft seit der Ferguson-Ära. Sie mussten zudem mitansehen, wie der ungeliebte Nachbar ManCity – ganz abgesehen von den Verstößen gegen die Finanzregeln der Liga – siebenmal den Titel holte. Mit mittlerweile ebenfalls 20 Meisterschaften hat Liverpool auch noch zu United aufgeschlossen.