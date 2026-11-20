Mauricio Pochettinos erstes Spiel als Trainer von Manchester United ist gleich eines der wichtigsten der Premier-League-Saison. Der 54-Jährige gibt am Samstag (13.30 Uhr) sein Debüt an der Seitenlinie ausgerechnet beim Erzrivalen Liverpool. Die brenzlige Tabellensituation – Man United steht als 18. auf einem Abstiegsplatz – soll sein Team nicht lähmen. „Druck muss Energie freisetzen, Verantwortung muss Energie freisetzen“, betonte Pochettino.
Es sind die üblichen motivierenden Worte, wenn ein neuer Trainer beginnt. Die Fans des 20-fachen englischen Fußballmeisters haben sie schon so oft gehört. Seit dem Abschied von Trainerlegende Sir Alex Ferguson 2013 haben sieben Cheftrainer versucht, ManUnited wieder zu Erfolgen zu führen, Interimslösungen nicht mitgezählt. Doch die Anhänger warten immer noch auf die erste Meisterschaft seit der Ferguson-Ära. Sie mussten zudem mitansehen, wie der ungeliebte Nachbar ManCity – ganz abgesehen von den Verstößen gegen die Finanzregeln der Liga – siebenmal den Titel holte. Mit mittlerweile ebenfalls 20 Meisterschaften hat Liverpool auch noch zu United aufgeschlossen.
Glorreiche Vergangenheit, triste Gegenwart
An einen Abstieg, den ersten seit 1974, glaubt zwar kaum jemand ernsthaft. Doch so schlecht wie in dieser Saison ist United seit 40 Jahren nicht gestartet. Im November 1986 stand der Klub auf Platz 19. Damals musste Trainer Ron Atkinson gehen, sein Nachfolger hieß Alex Ferguson. Als der Schotte begann, wartete der Verein seit 1967 auf eine Meisterschaft. In mehr als 26 Jahren holte Ferguson mit Man United 13 Meistertitel, fünfmal den FA Cup und zweimal die Champions League, bevor er sich im Mai 2013 in den Ruhestand verabschiedete.
Danach begann der Niedergang. Fergusons erster Nachfolger, David Moyes, hielt sich nur zehn Monate. Und selbst Titel schützten die Trainer danach nicht: Louis van Gaal musste kurz nach dem FA-Cup-Sieg 2016 gehen, Jose Mourinho eineinhalb Jahre nach dem Gewinn der Europa League, Erik ten Hag nach Ligapokal- und FA-Cup-Gewinn. Pochettinos Vorgänger Michael Carrick war in der vergangenen Saison noch dafür gefeiert worden, dass er United überraschend auf Platz drei geführt hatte.
Dass es nicht allein an den Trainern liegt, darin sind sich Beobachter längst einig. Seit Fergusons Abschied fehle dem Klub eine klare sportliche Linie, lautet die Kritik: Auf jeden Trainer folgte einer mit einer völlig anderen Spielidee, und die Spieler dafür wurden teuer und ohne erkennbaren Plan gekauft. Das US-Sportportal ESPN verweist etwa auf das Gegenpressing unter Interimstrainer Ralf Rangnick, Ten Hags Suche nach einem Mittelweg zwischen Ballbesitz und Defensive und zuletzt Amorims starres System. „Um einen Umbruch einzuleiten, muss man einen Plan machen und daran festhalten“, sagte United-Eigengewächs Marcus Rashford im vergangenen Jahr.
Fan-Wut auf die Besitzer
Einen großen Teil der Schuld geben die Fans seit jeher der Besitzerfamilie Glazer. Die Amerikaner hatten den zuvor schuldenfreien Verein 2005 größtenteils auf Pump gekauft und ihm mehr als 500 Millionen Pfund Schulden aufgebürdet. Schon zehn Jahre später hatte United dies mehr als eine Milliarde Pfund an Zinsen, Finanzierungskosten und Dividenden gekostet. Hoffnung machte vielen Fans deshalb der Einstieg von Sir Jim Ratcliffe. Der britische Milliardär und Gründer des Chemiekonzerns Ineos stieg im Februar 2024 für rund 1,25 Milliarden Pfund mit 27,7 Prozent ein und übernahm das sportliche Kommando – samt rigidem Sparkurs.
Wie viel Zeit bekommt Pochettino?
Nun also Pochettino als Trainer. Der Argentinier machte sich in England mit Southampton einen Namen. Tottenham führte er 2019 ins Champions-League-Finale. Mit Paris Saint-Germain wurde er französischer Meister. Bei Chelsea war nach einer Saison im gegenseitigen Einvernehmen Schluss. Zuletzt führte er die USA bei der Heim-WM ins Achtelfinale. Nicht wenige halten die Aufgabe bei Manchester United für deutlich schwerer als seine bisherigen Engagements.
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