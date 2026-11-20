„Ich habe es geplant, also bin ich schuldig“

Der Oberste Gerichtshof der USA lehnte einen Aufschub dennoch ab. Auch ein Berufungsgericht in Texas hatte zuvor gegen einen Hinrichtungsaufschub entschieden. Dennes selbst hatte seine Beteiligung an der Tat in einem Fernsehinterview im Jahr 2022 eingeräumt: „Ich habe es geplant. Ich habe diese Dinge getan, also bin ich schuldig. Ich gebe es zu 100 Prozent zu.“