Wollte „nicht leiden“
Giftspritze in Texas: Mann klagte über Schmerzen
Ein verurteilter Mörder sollte in Texas mit einer Giftspritze hingerichtet werden. Doch während seiner letzten Minuten klagte der Mann über Schmerzen, sprach von einem Krampf im Bein und flehte darum, nicht leiden zu müssen. Die Behörden halten dagegen und behaupten, der Todeskandidat habe seine Beschwerden nur vorgetäuscht.
Der 70-jährige Reinaldo Dennes wurde am Donnerstagabend im US-Bundesstaat Texas durch eine Giftspritze hingerichtet. Er war wegen seiner Beteiligung an einem tödlichen Raubüberfall im Jahr 1996 zum Tode verurteilt worden. „Ich glaube nicht, dass das normal ist“, sagte Dennes zu den Schmerzen, wie der „Houston Chronicle“ berichtet. Der Verurteilte sprach unter anderem auch von einem Krampf im Bein.
Auch seine letzten Worte waren von seinem offenbar schlechten körperlichen Zustand geprägt. „Nimm mich, Vater, lass mich nicht so leiden“, soll er gesagt haben. Zwischen Gebeten stöhnte er und äußerte sich auch mit Schimpfwörtern.
Schmerzen nur vorgetäuscht?
Die Gefängnisbehörde von Texas widersprach allerdings seiner Darstellung. Sprecherin Amanda Hernandez behauptete, Dennes habe die Schmerzen nur vorgetäuscht. Seine Beschwerden hätten bereits eingesetzt, bevor die tödliche Medikamentenmischung über die Infusionen in seinen Körper gelangt sei. Diese waren am linken Fuß und an der linken Halsseite angebracht worden, nachdem die Verantwortlichen an anderen Stellen keine geeigneten Venen gefunden hatten.
Dennes wurde um 19.08 Uhr Ortszeit für tot erklärt – 16 Minuten nachdem die Medikamente zu fließen begonnen hatten. Die offizielle Aufzeichnung seiner letzten Worte, die die Gefängnisbehörde nach der Hinrichtung veröffentlichte, enthielt allerdings keinen Hinweis auf seine Schmerzbeschwerden.
Hinrichtung nach 30 Jahren
Der Fall geht auf einen brutalen Raubüberfall im Jahr 1996 zurück. Dennes war gemeinsam mit seinem älteren Bruder beschuldigt worden, den Juwelenhändler Janos Szucs in dessen Büro in Houston erschossen zu haben. Der 44-Jährige wurde in seinem versperrten Büro tödlich getroffen. Ein Sicherheitsmann überlebte einen Schuss.
Die Täter erbeuteten Diamanten und Bargeld im damaligen Wert von 3,6 Millionen US-Dollar (ca. 3,3 Mio. Euro). Die Wertgegenstände wurden nie wiedergefunden. Copeland identifizierte Dennes später als Schützen. Bei der Gerichtsverhandlung war dem Angeklagten dafür ein falscher Schnurrbart aufgeklebt worden, um die Identifizierung zu ermöglichen.
Dennes wurde wegen Mordes zum Tode verurteilt. Sein Bruder Jose Alberto Dennes schloss vor seinem eigenen Prozess eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft und erhielt 44 Jahre Haft. Er wurde inzwischen auf Bewährung entlassen.
Oberster Gerichtshof lehnte Aufschub ab
Bis zuletzt hatten Dennes‘ Anwälte versucht, die Hinrichtung zu verhindern. Sie argumentierten unter anderem, dass die damaligen Verteidiger entlastende Umstände nicht ausreichend vor der Jury vorgebracht hätten. Dazu zählten körperliche Misshandlungen in seiner Kindheit, schwerer Alkoholkonsum seiner Eltern sowie erhebliche kognitive Einschränkungen.
Auch die Zuverlässigkeit von Zeugenaussagen stellten die Anwälte infrage. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse über Augenzeugen und das menschliche Erinnerungsvermögen hätten die damalige Identifizierung durch den Sicherheitsmann möglicherweise in einem anderen Licht erscheinen lassen.
„Ich habe es geplant, also bin ich schuldig“
Der Oberste Gerichtshof der USA lehnte einen Aufschub dennoch ab. Auch ein Berufungsgericht in Texas hatte zuvor gegen einen Hinrichtungsaufschub entschieden. Dennes selbst hatte seine Beteiligung an der Tat in einem Fernsehinterview im Jahr 2022 eingeräumt: „Ich habe es geplant. Ich habe diese Dinge getan, also bin ich schuldig. Ich gebe es zu 100 Prozent zu.“
Die Hinrichtung war die neunte und letzte, die 2026 in Texas vollstreckt wurde. Zugleich war es die letzte Hinrichtung während der Amtszeit des republikanischen Gouverneurs Greg Abbott, der im Jänner aus dem Amt scheiden soll.
Nach der Hinrichtung wurden vier Journalisten, die diese beobachtet hatten, für rund eine halbe Stunde von der Außenwelt abgeschirmt. Die Gefängnisbehörde begründete dies mit einer internen Überprüfung der Schilderungen von Dennes über seine Schmerzen.
Wieder Pentobarital eingesetzt
Der Fall sorgt auch deshalb für besondere Aufmerksamkeit, weil erst im September eine Hinrichtung im US-Bundesstaat Tennessee gescheitert war. Die zum Tode verurteilte Christa Pike überlebte damals zwei Dosen des Beruhigungsmittels Pentobarbital. Nach Angaben ihrer Anwälte gelangte das Medikament vermutlich nicht richtig in ihren Blutkreislauf, sondern sammelte sich in ihren Armen und verursachte dort Verbrennungen und Blasen.
Auch in Texas wurde bei Dennes Pentobarbital eingesetzt. Seine Hinrichtung war die erste im Bundesstaat seit dem gescheiterten Versuch bei Pike. Der Fall wirft damit erneut Fragen über die Durchführung von Hinrichtungen mit der Giftspritze auf.
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