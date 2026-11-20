Die häufigsten Ursachen für die Verkehrsunfälle waren nicht angepasste Geschwindigkeit (35 Prozent), Unachtsamkeit beziehungsweise Ablenkung (27 Prozent) und riskantes Überholen (13 Prozent). Bei beinahe der Hälfte aller Motorradunfälle war eine Person beteiligt. Laut ÖAMTC stieg die Zahl der Motorräder zuletzt deutlich stärker als der Pkw-Bestand: Ende 2025 waren rund 672.000 Motorräder, inklusive Leichtmotorräder, zugelassen. Das sind doppelt so viele wie vor 20 Jahren. Obwohl Motorräder aber nur 8,9 Prozent des Kfz-Bestands ausmachten, waren 20,1 Prozent der Verkehrstoten Motorradfahrende.