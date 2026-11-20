Bis einschließlich 15. November sind in diesem Jahr österreichweit 84 Menschen auf Motorrädern ums Leben gekommen. Das entspricht laut Mobilitätsclub ÖAMTC jeder beziehungsweise jedem vierten Verkehrstoten. Oft würden Fahrfehler und mangelnde Praxis eine Rolle spielen, hieß es.
Die häufigsten Ursachen für die Verkehrsunfälle waren nicht angepasste Geschwindigkeit (35 Prozent), Unachtsamkeit beziehungsweise Ablenkung (27 Prozent) und riskantes Überholen (13 Prozent). Bei beinahe der Hälfte aller Motorradunfälle war eine Person beteiligt. Laut ÖAMTC stieg die Zahl der Motorräder zuletzt deutlich stärker als der Pkw-Bestand: Ende 2025 waren rund 672.000 Motorräder, inklusive Leichtmotorräder, zugelassen. Das sind doppelt so viele wie vor 20 Jahren. Obwohl Motorräder aber nur 8,9 Prozent des Kfz-Bestands ausmachten, waren 20,1 Prozent der Verkehrstoten Motorradfahrende.
Für heuer dürfte der Unterschied noch größer ausfallen. „Die zuletzt von Statistik Austria veröffentlichte Halbjahresunfallstatistik verdeutlicht die Situation: Im ersten Halbjahr 2026 verunglückten mit 2141 Bikern so viele wie noch nie seit Beginn der digitalen Aufzeichnungen im Jahr 1992“, teilte der ÖAMTC mit. „Die Datenanalyse zeigt außerdem, dass die meisten der diesjährigen tödlichen Motorradunfälle vermeidbar gewesen wären.“
So hat sich die Zahl der tödlich verunglückten Motorradfahrer entwickelt:
Wer mit dem Motorrad unterwegs sei, habe keine schützende Karosserie. Zudem seien die technischen, oft lebensrettenden Verbesserungsmöglichkeiten im Vergleich zum Pkw eingeschränkt, heißt es in einer Aussendung am Freitag weiter. Umso wichtiger seien daher
Aufklärungsarbeit, Fahrsicherheitstrainings, Überwachung sowie eine moderne Infrastruktur.
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