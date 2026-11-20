Der sehr kleine Prozessraum war voll besetzt. Einige interessierte Besucher – die meisten im Studierendenalter – mussten den Saal mangels Sitzplätze wieder verlassen. Das große Interesse an dem Prozess ergebe sich weniger aus den ihrem Mandanten vorgehaltenen Vorwürfen, sagte Mair gleich zu Beginn. Vielmehr habe hier die Tatsache, dass der Angeklagte der Cousin des verhinderten Westbahnhof-Attentäters sei, eine Rolle gespielt. Im Vorjahr war ein damals 15-Jähriger wegen Terror-Anschlagsplänen unter anderem auf den Wiener Westbahnhof zu teilbedingter Haft verurteilter worden.