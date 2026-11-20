Astronomen konnten erstmals direkt beobachten, wie ein Stern seinen Begleitstern verschlingt – eine in ihrer Art einzigartige Beobachtung, wie sie berichten. „Ich war völlig sprachlos, als wir das sahen“, berichtet einer der
Wissenschaftler.
Wenn Sterne (Sonnen, Anm.) sterben, schwellen sie auf das Hundertfache ihrer ursprünglichen Größe an und verschlingen alles, was in ihrer Nähe um sie kreist. In einem Doppelsternsystem, bei dem sich zwei Sonnen umkreisen, kann dies dann bedeuten, dass der sterbender Stern mit seinem Begleitstern verschmilzt. Bislang hatten Forscher jedoch noch nie direkt beobachtet, wie sich ein solches kosmisches Drama abspielt – bis jetzt.
„Es ist sehr schwierig, einen Stern dabei zu erwischen, wie er seinen Begleiter verschlingt“, sagte Viraj Karambelkar, ein Astrophysiker an der Columbia University in New York und Hauptautor einer Studie, gegenüber Space.com. „Wenn ein Stern seinen Begleiter verschlingt, ist der Effekt sehr subtil – als würde man einen Eimer Wasser in einen großen Ozean schütten. Deshalb brauchen wir empfindliche Teleskope, die den Himmel über einen langen Zeitraum hinweg beobachten, um diesen Effekt zu erfassen.“
Roten Riesenstern unter Lupe genommen
In der neuen Studie untersuchten die Forscher einen roten Riesenstern mit dem sperrigen Katalognamen WNTR23bzdiq, der sich rund 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt in der Andromeda-Galaxie befindet. Dieser Stern ist etwa siebenmal so massereich und 350-mal so groß wie unsere Sonne.
Bereits 2023 bemerkten die Astronomen mithilfe des inzwischen stillgelegten NEOWISE-Weltraumteleskops der NASA und des WINTER-Teleskops am Palomar-Observatorium in Kalifornien, dass dieser Stern heller wurde. Bei der Auswertung früherer Aufzeichnungen stellten sie fest, dass der Rote Riese bereits seit 2018 allmählich an Leuchtkraft zugenommen hatte.
Die Forscher hatten zuvor vermutet, dass diese Aufhellung möglicherweise darauf zurückzuführen sei, dass der Rote Riese namens WNTR23bzdiq einen Begleitstern verschlungen habe. Während letzterer spiralförmig auf den Riesensterns zusteuerte, hätte er Reibung, Wärme und Licht erzeugt, was die zunehmende Leuchtkraft erklären würde.
Teleskop verzeichnete Lichtausbruch
Gegen Ende des Jahres 2025, beobachteten die Wissenschaftler schließlich einen gewaltigen Lichtausbruch dieses Riesensterns. Das Weltraumteleskop „James Webb“ der NASA beobachtete den Stern nur 47 Tage nach diesem Ausbruch, wodurch das Team das Ereignis detailliert charakterisieren konnte. Die Forscher vermuten, dass diese Explosion stattfand, als ein Begleitstern mit etwa 70 Prozent der Sonnenmasse in das Herz des Riesensterns prallte.
Die Forscher schätzen, dass bei dem Ausbruch eine Materialmenge ausgestoßen wurde, die etwa dem 0,1- bis 0,2-Fachen der Masse unserer Sonnen entspricht. „Seit vielen Jahrzehnten gibt es Theorien darüber, dass Sterne ihre Begleiter verschlingen, und dieses Ereignis liefert nun die ersten Beobachtungen dieser theoretischen Vorhersage“, heißt es in der Studie, die am Mittwoch im Fachjournal „Nature“ veröffentlicht wurde.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.