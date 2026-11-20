„Es ist sehr schwierig, einen Stern dabei zu erwischen, wie er seinen Begleiter verschlingt“, sagte Viraj Karambelkar, ein Astrophysiker an der Columbia University in New York und Hauptautor einer Studie, gegenüber Space.com. „Wenn ein Stern seinen Begleiter verschlingt, ist der Effekt sehr subtil – als würde man einen Eimer Wasser in einen großen Ozean schütten. Deshalb brauchen wir empfindliche Teleskope, die den Himmel über einen langen Zeitraum hinweg beobachten, um diesen Effekt zu erfassen.“